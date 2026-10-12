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Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady desabafa após competição: 'Meu maior adversário'

Nutricionista conquistou o segundo lugar na categoria de duplas mistas neste domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:49

Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon Crédito: Loly Silva

O nutricionista e apresentador Daniel Cady, ex-marido da cantora Ivete Sangalo, garantiu o segundo lugar no pódio do GalegoMan neste domingo (11). A competição de aquathlon e triathlon movimentou as águas do Porto da Barra, em Salvador, e contou com a participação do baiano de 41 anos na categoria de Duplas Mistas.

Daniel Cady fica em segundo lugar em competição

Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva
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Daniel Cady fica em segundo lugar em competição de aquathlon e triathlon por Loly Silva

Para o desafio que exige alta resistência física, Cady dividiu a prova com a atleta e estudante de fisioterapia Isabela Oliveira. A performance da dupla rendeu a medalha de prata e foi amplamente comemorada por ele em suas redes sociais logo após cruzar a linha de chegada.

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Nas redes sociais, o nutricionista aproveitou a conquista para publicar um texto inspiracional com foco na conexão entre saúde física e mental. Ele destacou que treinar, comer comida de verdade e manter contato com a natureza são hábitos que trazem clareza, equilíbrio e disciplina para a rotina.

Cady também revelou a principal lição que os treinos trouxeram para sua vida pessoal e profissional: a de sempre dar o máximo de si. Segundo ele, a verdadeira disputa nunca é contra as pessoas ao seu redor na linha de largada. "Meu maior adversário sempre será o eu de ontem. É contra ele que eu compito, é ele que eu quero superar, um dia de cada vez", concluiu.

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Tags:

Daniel Cady Competição

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