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Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady faz safári na África do Sul com mãe e irmã e reflete: 'Tem viagem que a gente faz para lembrar quem é'

Nutricionista compartilhou registros ao lado de animais selvagens

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 08:11

Daniel Cady faz safári na África do Sul com a mãe, Marise Cady, e a irmã Livia Cady Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady, de 41 anos, está aproveitando uma viagem em família pela África do Sul. Ex-marido de Ivete Sangalo, o nutricionista e apresentador abriu um álbum de fotos e vídeos nas redes sociais neste domingo (1º) para mostrar momentos de um safári ao lado da mãe, Marise Cady, e da irmã, a empresária e influenciadora Livia Cady.

Durante o passeio, Daniel registrou encontros com leões, elefantes, zebras, rinocerontes e girafas em seu habitat natural. Além das imagens dos animais, ele compartilhou uma reflexão sobre a experiência e a importância de aproveitar viagens para além do consumo.

Daniel Cady faz safári na África do Sul com a mãe, Marise Cady, e a irmã Livia Cady 1 de 11

"Tem viagem que a gente faz para comprar. E tem viagem que a gente faz para lembrar quem é. O safári foi uma dessas. Nenhuma vitrine, nenhuma sacola, nenhuma lista de lugares para 'marcar presença'. Só o silêncio da savana, o tempo dos animais e a sensação de ser pequeno diante de algo muito maior", escreveu.

O nutricionista também destacou os benefícios que associa ao contato com a natureza, como a redução do estresse e a melhora do humor.

"Ver um animal livre, no ambiente dele, muda a nossa perspectiva. A gente desacelera, presta atenção, respira diferente. Os estudos mostram o que o corpo já sabe: o contato com a natureza reduz o estresse, melhora o humor e fortalece a nossa saúde de um jeito que nenhum objeto consegue", afirmou.

Ao final da publicação, Daniel defendeu que as viagens sejam mais voltadas às experiências e às lembranças construídas durante os passeios do que às compras.