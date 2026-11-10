Ex de Mara Maravilha é cobrado por dívida de R$ 43 após desistir de 'A Fazenda 18'; entenda

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:50
A saída de Gabriel Torres de A Fazenda 18 continua rendendo repercussões fora do reality show da Record. Ex-marido de Mara Maravilha, o ator se tornou alvo de comentários nas redes sociais após a divulgação de uma cobrança de apenas R$ 43 referente a serviços prestados por uma profissional de sua equipe de comunicação.
De acordo com informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a social media Bárbara Barreto, que trabalhou na gestão das redes sociais do artista durante o confinamento, formalizou uma notificação extrajudicial contra ele. A profissional afirma ter recebido somente R$ 43 em outubro pelos serviços realizados e cobra uma regularização financeira.
O documento, assinado pelo advogado Nedson Alves Júnior, estabelece o prazo de 24 horas para que a defesa de Gabriel apresente uma proposta de reajuste e regularização dos valores. Caso não haja acordo, a profissional poderá recorrer à Justiça.
Mara Maravilha, Gabriel Torres e Benjamim
A contratação de Bárbara teria sido intermediada por uma agência responsável pela comunicação do ator. Na notificação, a defesa da social media argumenta que Gabriel também pode ser responsabilizado pelas obrigações financeiras relacionadas ao trabalho, mesmo com a participação de uma empresa intermediadora.
A profissional relata ainda que as tentativas de negociação foram interrompidas após a saída do artista do programa, ocorrida em 23 de outubro. A desistência, segundo a cobrança, não elimina o direito de receber pelos serviços já executados.
Gabriel, por sua vez, já havia alegado que realizou todos os pagamentos previstos diretamente à agência contratante. A divergência sobre os repasses motivou a cobrança formal.
Piadas na internet
A quantia divulgada também virou motivo de ironia nas redes sociais. Internautas fizeram piadas com o valor da cobrança e aproveitaram para provocar o ex-marido de Mara Maravilha. “Se cada um der 5 centavos, logo batemos a meta”, escreveu uma pessoa. “Manda a Mara pagar”, comentou outra. Uma terceira sugeriu: “Catar latinha e vender rende muito mais!”.