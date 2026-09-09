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Ex de Virginia, Rezende abre o jogo sobre suposta paternidade de filha da influenciadora

Influenciador ficou revoltado com vídeo que circula nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:43

Virginia já teve relacionamento com Rezende
Virginia já teve relacionamento com Rezende Crédito: Reprodução | Instagram

O ex namorado de Virginia, Pedro Rezende, usou as redes sociais para abrir o jogo sobre uma suposta informação falsa que começou a circular de que ele é pai de uma das filhas da influenciadora.

O influenciador explicou em nos Stories de seu perfil no Instagram que a informação de uma fake news. Ainda na rede social, ele publicou um print de um grupo da família de um vídeo que ele gravou há alguns anos falando sobre sua relação com Virginia, tirada de contexto, segundo ele, por uma página, para divulgar que ele seria pai de uma das filhas de Virginia.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

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Rezende ficou revoltado e desabafou nas redes sociais. “Olha o nível de absurdo que um infeliz chega para fazer visualização, é impressionante como o cara se sujeita por view, eu tava na estrada dirigindo e eu vi essa postagem no grupo da minha família. A minha vontade era parar no acostamento e falar pro advogado: processa esse cara”, começou dizendo.

Publicação de Rezende
Publicação de Rezende Crédito: Reprodução | Instagram

“Pelo amor de Deus. Você sabe que eu raramente, em 15 anos de internet, venho a público explicar e falar o meu ponto de vista ou falar sobre a situação, não, eu nunca faço isso, só que tem coisa que passa do limite gente. Um negócio desse não é aceitável”, continuou.

Rezende ainda alertou para as proporções que um vídeo contendo fake news pode tomar. “Um pilantra pega um vídeo meu, que eu realmente gravei, tira completamente de contexto, coloca numa [suposta] ‘notícia’ mentirosa pra fazer visualização e 2 milhões de pessoas viram aquele vídeo, aí vamos supor que 1,5 milhão acham que é mentira, mas 500 mil levam como uma verdade. Cara, isso é inadmissível. Não dá pra o cara colocar uma mentira dessa absurda e simplesmente”, disse.

O influenciador ressaltou que a atitude é uma falta de respeito com sua atual noiva, com Virginia e com a família de ambas. “É um desrespeito comigo, com a minha noiva, é um desrespeito com a minha família, é um desrespeito com ela, com a minha família dela. A única coisa que tem nisso tudo é uma falta de respeito desse cara que público isso aí. Então eu vou pedir para o meu advogado processa, achar esse infeliz, só que eu quero pedir pra voces realmente entrarem no post e denunciarem, tem que denunciar, o cara não pode chegar e colocar um monte de mentira na rede social e a página ficar intacta, não dá, tem que denunciar, eu peço, por favor, para vocês fazerem isso”, finalizou.

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Rezende

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