DESABAFO!

Ex de Zé Vaqueiro, Ingra Soares, abre o jogo sobre separação e revela ‘traições e mentiras’

Influenciadora fez reflexão e balanço do último ano e como começou a se reconstruir fora do relacionamento

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:51

Zé Vaqueiro e Ingra Soares Crédito: Reprodução | Instagram

Ingra Soares, ex de Zé Vaqueiro, compartilhou nas redes sociais reflexões sobre as mudanças que aconteceram em sua vida desde o fim do casamento com Zé Vaqueiro, anunciado em novembro de 2025.

Ao responder uma dos seguidores no Instagram, que perguntou como conseguiu se reencontrar após o término, a influenciadora abriu o jogo sobre seu processo de descoberta .

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“Quando acordei e percebi que não merecia mais ouvir mentiras nem passar por traições, reconheci o meu valor como mulher e mãe e levantei a cabeça”, escreveu a influenciadora. Ingra, no entanto, reconheceu que a escolha não foi fácil, mas importante em sua trajetória.

“Não foi fácil, mas foi a decisão mais importante da minha vida. Muitas mulheres me julgam, mas duvido que elas fossem capazes de fazer 1% do que eu fiz e continuo fazendo! Fui e sou muito forte!”, acrescentou.

Segundo a influenciadora, o ano de 2025 trouxe aprendizados sobre limites, escolhas e a importância de preservar a própria tranquilidade. “Passei por momentos que jamais imaginei viver, mas, em vez de permitir que eles me destruíssem, escolhi me reconstruir”, afirmou.

Ao olhar para o passado e refletir o presente, Ingra ressaltou ainda a importância de se colocar em primeiro lugar e manter a confiança e a fé. "A Ingra de 2025 estava tentando entender muitas coisas. A de 2026 aprendeu a se escolher, a se respeitar e a confiar nos planos de Deus. Não foi um ano em que apenas mudei. Foi um ano em que me reencontrei", declarou. Ela ainda disse ter orgulho de preservar sua essência apesar das experiências que enfrentou.

Ingra e Zé Vaqueiro anunciaram a separação em novembro de 2025, após seis anos de relacionamento. Juntos, tiveram dois filhos, Daniel e Arthur. O caçula morreu ainda na infância.