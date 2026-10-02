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Ex de Zé Vaqueiro revela que cantor te enviou flores e manda recado: ‘Uma família não acaba assim’

Ingra Soares publicou foto com flores enviada por ‘admirador secreto’ e deu esperança para Zé Vaqueiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 22:02

Ingra Soares e Zé Vaqueiro foram casados cerca de 4 anos
Ingra Soares e Zé Vaqueiro foram casados cerca de 4 anos Crédito: Reprodução | Instagram

Ingra Soares, de 33 anos, chamou atenção nas redes sociais após divulgar em seu perfil no Instagram na última quarta-feira (30) que recebeu um buquê de flores.

“Gente, quem foi esse admirador secreto?”, escreveu na legenda da foto em que aparece sorrindo com o buquê de flores nas mãos.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares

Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução
Ingra posta após ter nome envolvido em 'sorteio' para beijar Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução/Redes Sociais
Zé Vaqueiro e Arthur por Reprodução / Redes sociais
Zé Vaqueiro e o filho por Redes sociais
Zé Vaqueiro, Ingra Soares e filho por Divulgação
Zé Vaqueiro, Ingra Soares e filho por Redes sociais
Zé Vaqueiro e Ingra Soares com os dois filhos mais velhos por Reprodução
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Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução

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Nos comentários, vários seguidores e amigos especularam sobre quem poderia ter enviado o buquê de flores para a influenciadora. A maioria acertou ao citar Zé Vaqueiro, ex-esposa de Ingra.

Através dos Stories do Instagram, nesta sexta-feira (2), Ingra revelou que Zé Felipe, de fato, tinha enviado as flores. “Eu recebi as flores e no cartão, não havia remetente. Só depois fiquei sabendo que tinham sido enviadas pelo Zé. Fiquei muito feliz porque, nesses 11 meses de separação, nós nunca nos afastamos de verdade. Achei linda a sua atitude. ?”, escreveu Ingra.

Ingra deixou uma brecha aberta para uma possível volta, ao escrever “uma família não se acaba assim”. “Afinal, quem sabe do nosso futuro é somente Deus. E quem são vocês para decidir algo por nós?”, perguntou a influenciadora.

“Nós nos amamos muito e estamos sempre conversando sobre a nossa vida. Só que, neste momento, estamos vivendo uma fase diferente. Eu o amo muito, com todas as minhas forças, mas só o amor não basta. Por isso, neste momento, prefiro continuar assim, como estou. O futuro a Deus pertence. ❤️”, finalizou.

Publicação de Ingra Soares no Instagram
Publicação de Ingra Soares no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025 após seis anos juntos, mas mantêm um vínculo próximo e amigável.

Tags:

Ingra Soares zé Vaqueiro

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