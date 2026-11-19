CASO RICHTHOFEN

Ex do marido de Suzane von Richthofen lembra como descobriu namoro: 'Achei que fosse montagem'

Entrevista da médica Sílvia Constantino voltou a circular nas redes após estreia de documentário da Netflix

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:59

Sílvia Constantino é ex esposa de Felipe Zecchini Nunes, marido de Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma entrevista antiga da médica Sílvia Constantino, ex-mulher do atual marido de Suzane Von Richthofen, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (19). O vídeo, exibido originalmente no programa Encontro, da TV Globo, em 2023, voltou a circular depois do lançamento do documentário 'Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga', que estreou na Netflix no dia 11 de novembro.

Felipe Zecchini Muniz, marido de Suzane Von Richthofen 1 de 7

Na conversa, Sílvia contou que descobriu o namoro entre seu ex-marido, o médico Felipe Zecchini Nunes, e Suzane por meio de moradores de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Segundo ela, pessoas da cidade mandaram mensagens e fotos do casal pelas redes sociais.

A médica explicou que, no começo, achou que as imagens enviadas por uma ex-babá fossem falsas. "Eu reconheci o meu ex-marido prontamente. Só que eu imaginei: 'Não, isso é uma montagem'", contou na entrevista. Ela só teve certeza da história pouco depois, ao falar com uma das filhas e trocar mensagens com o próprio ex-marido, que não atendeu às ligações. "Desde então a minha vida tem sido um inferno", desabafou Sílvia sobre o choque ao saber da relação.

Briga pela guarda das filhas

Quando o namoro veio à tona, as três filhas de Sílvia e Felipe tinham 7, 12 e 13 anos e moravam com o pai em Bragança Paulista. A médica disse que as meninas já sabiam quem era a nova namorada dele, o que aumentou seu medo e deu início a uma briga na Justiça pela guarda das crianças. Ela contou também que precisou chamar um advogado só para conseguir falar com o ex-marido na época.

Pais de Suzane von Richthofen 1 de 3

O que diz o novo documentário da Netflix

A obra ouve Suzane pela primeira vez depois de ela cumprir pena pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. No documentário, ela tenta afastar a fama de "monstro" e diz que não quer despertar pena. "Eu não estou aqui para ser santa, eu não estou aqui para ser vítima. Esse não é o meu papel", afirmou.