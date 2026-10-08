NA JUSTIÇA

Ex-dono da RedeTV!, Marcelo de Carvalho é condenado a pagar R$ 100 mil após ligar criminalidade à imigração africana

Apresentador terá de fazer retratação pública nas redes sociais; defesa diz que ele apenas exerceu a liberdade de expressão e vai recorrer da decisão

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:38

Marcelo de Carvalho Crédito: Reprodução

A Justiça de São Paulo condenou o apresentador Marcelo de Carvalho, da RedeTV!, a pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos após uma publicação em que associou a criminalidade na Europa à imigração africana. A decisão foi tomada em uma ação civil pública movida pela Educafro Brasil (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes), que acusou o apresentador de racismo e xenofobia.

Além da indenização, que será atualizada por juros e correção monetária e destinada ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, Carvalho terá de fazer uma retratação pública em sua rede social. A publicação deverá permanecer no ar por 30 dias e ressaltar o respeito à comunidade afrodescendente, além de repudiar a generalização criminosa contra pessoas de origem africana.

Marcelo de Carvalho 1 de 5

O caso teve origem em uma publicação feita pelo apresentador em julho de 2025. Na ocasião, Carvalho contou que o irmão de seu filho mais velho havia sido assaltado em Barcelona, na Espanha, e atribuiu o crime a um homem de "aparência africana".

"O irmão de meu filho mais velho acaba de ser assaltado em Barcelona. Obviamente um sujeito de aparência africana, dos milhões que a Europa deixou entrar, deu uma trombada nele, arrancou o celular e saiu correndo. Ao invés de salvar os muçulmanos africanos, vão acabar com a Europa", escreveu o apresentador.

Post de Marcelo de Carvalho apagado das redes sociais após acusação de racismo Crédito: Reprodução

Segundo a Educafro, a publicação não apenas relatava um crime específico, mas estabelecia uma associação generalizada entre pessoas africanas e a prática de delitos. A entidade afirmou à Justiça que a manifestação era carregada "de racismo, discriminação e xenofobia" e reproduzia "estigmas históricos".

"O demandado teria associado a prática de crime patrimonial violento ocorrido na cidade de Barcelona, na Espanha, e a criminalidade urbana em geral à imigração de indivíduos de origem africana e muçulmana. Embora tenha removido a postagem original após ampla repercussão negativa, o réu teria divulgado novo pronunciamento ratificando a correlação estigmatizante entre fluxos migratórios e delitos como roubos e estupros", diz o processo.

"As publicações atingiram a honra e a dignidade difusa da coletividade afrodescendente e de minorias étnicas, configurando racismo e xenofobia", alegou a entidade.

Decisão da Justiça

Na sentença, o juiz Renan Zanetti, da 26ª Vara Cível da capital, entendeu que o apresentador ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao fazer um juízo de valor discriminatório.

"Ao empregar o termo "obviamente" vinculado a "um sujeito de aparência africana, dos milhões que a Europa deixou entrar", o requerido estabeleceu uma correlação direta, generalizante e depreciativa entre a origem étnica e racial de pessoas africanas e a propensão à prática de crimes patrimoniais", afirmou o magistrado.

Segundo Zanetti, Carvalho não se limitou a relatar um crime específico nem a fazer uma crítica política sobre fluxos migratórios. Para o juiz, a associação feita na publicação atingiu a dignidade de uma coletividade.

"Essa correlação estigmatizante transcende o direito de crítica ou o debate público sobre políticas de fronteira, pois a associação de todo um grupo humano definido por sua ancestralidade e suas características fenotípicas à criminalidade reproduz estigmas históricos de desumanização que atingem a dignidade da coletividade negra, inclusive no Brasil", avaliou.

O magistrado também destacou que a "Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV) e o pluralismo de ideias", mas ressaltou que "as garantias fundamentais de livre manifestação comunicativa não possuem natureza absoluta, encontrando limites intransponíveis na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), no princípio da igualdade e na vedação incondicional a todas as formas de discriminação e preconceito de origem, raça, sexo, cor ou etnia".

Os R$ 100 mil determinados pela Justiça deverão ser destinados ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos de São Paulo, para ações e programas de promoção da equidade racial.

Defesa vai recorrer

Carvalho negou ter cometido qualquer ato ilícito durante o processo e afirmou que apenas exerceu seu direito à liberdade de expressão. Segundo ele, o comentário tratava de um caso específico e a descrição da aparência do autor do roubo teria sido literal e objetiva.

"O cerne do post não é a cor da pele ou a raça em si, mas sim a relação de causa e consequência entre a política migratória europeia e o aumento da criminalidade", declarou à Justiça.

A defesa também afirmou que o apresentador apenas "manifestou uma justa irresignação com a maneira com que eram tolerados os imigrantes ilegais que praticam crimes".

"Em nenhum momento o réu se voltou contra todos os imigrantes, nem contra todos os africanos, muito menos contra qualquer afrodescendente brasileiro", disseram os advogados.

Procurado pela Folha, o advogado Carlos Eduardo Bernardini, que representa Carvalho, afirmou que o apresentador "nega, de forma veemente, ter feito qualquer comentário discriminatório contra a comunidade afro-brasileira".

Segundo o advogado, a manifestação não se referiu ao Brasil, a afro-brasileiros ou a uma coletividade nacional. Ele também afirmou que o comentário refletia uma realidade que, na avaliação da defesa, é apontada por órgãos de imprensa, entidades, instituições e governos.

"Discutir esses números é opinião sobre política pública. Não é ataque à comunidade afro-brasileira", afirmou Bernardini.