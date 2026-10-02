FAMOSOS

Ex-estrela da Globo desabafa sobre filho assassinado a tiros aos 26 anos: 'Como você era lindo'

Kátia D'Angelo, hoje aos 74 anos, homenageou o primogênito no dia do aniversário dele e resgatou uma foto dos dois

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:45

Kátia D'Angelo resgatou uma foto ao lado dos dois filhos Crédito: Reprodução

A atriz Kátia D'Angelo, de 74 anos, desabafou sobre a saudade do filho Roni, assassinado em 1997, aos 26 anos. No dia do aniversário do primogênito, ela resgatou uma foto antiga dos dois e do caçula, Thiago, hoje com 48 anos, e fez uma homenagem nas redes sociais.

"Hoje tem festa do Roninho no céu. Te amo meu filho. A saudade não tem fim. Como você era lindo. Como você me faz falta. Que Deus te tenha e leve meu amor à você", escreveu a atriz no Facebook.

Kátia D'Angelo 1 de 10

Roni era filho de Kátia com Ronald D'Angelo, seu primeiro marido. O rapaz, que sofria de transtorno bipolar, foi assassinado com mais de 15 tiros em circunstâncias que, até hoje, não foram totalmente esclarecidas. O corpo foi encontrado na favela Vila Aliança, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O caso ganhou ampla repercussão na imprensa na época. Anos depois, em 2017, Kátia falou sobre a morte do filho e revelou detalhes da relação dos dois e dos problemas que ele enfrentava.

"O Ronny teve envolvimento com drogas, mas estava limpo havia mais de dois anos. Foram várias internações, não só pelas drogas, mas por causa da bipolaridade. Ele vivia nos extremos, e isso tudo era resolvido dentro de casa. Tentou me matar duas vezes, mas logo depois dizia que me amava. Nunca revelei isso numa entrevista", contou a atriz ao site Glamurama, 20 anos após o assassinato.

Carreira na televisão e no cinema

Kátia D'Angelo foi um dos nomes conhecidos da televisão e do cinema brasileiros nas décadas de 1970 e 1980. No cinema, protagonizou, entre outros trabalhos, "O Caso Cláudia" e atuou ao lado de Claudio Marzo em "Fulaninha".