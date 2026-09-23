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Ex-funcionária de Murilo Benício acusa o ator de pedidos ‘bizarros’ e falta de pagamento

Além do ator, filho do artista, Pietro Antonelli, e a ex-esposa, Giovanna Antonelli, também teriam feito exigências

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17:29

Murilo Benício Crédito: Reprodução | Instagram

Uma mulher que afirma ter trabalhado por cerca de nove anos para o ator Murilo Benício entrou com uma ação trabalhista contra o ator por causa de um suposto desvio e acúmulo de funções, extensas jornadas de trabalho, além de verbas rescisórias em atraso.

Além disso, a funcionária teria apontado a função de auxiliar de escritório em 2015, mas dispensada em 2018, mas teria continuado trabalhando em 2024 sem registro na carteira profissional.

Murilo Benício 1 de 23

A mulher ainda teria realizado atividades para a família do artista, como o filho, Pietro Antonelli, que está no ar na novela Quem Ama Cuida.

Entre alguns pedidos feitos supostamente pelo filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli estariam pagamentos de contas pessoais e agendamentos de consultas. Inclusive várias das exigências teriam sido feitas em horário comercial.

Entre alguns dos pedidos supostamente feitos pelo filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, estariam pagamentos de contas pessoais e agendamentos de consultas, por exemplo. Várias dessas exigências teriam sido feitas fora do horário comercial.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a Justiça cobra o pagamento de cerca de R$ 300 mil. Ainda de acordo com o jornal, fontes contaram que a ex-funcionária seria responsável por serviços que estavam além de suas obrigações com auxiliar de escritório.

A coluna afirmou que os R$ 300 mil solicitados pela ex-funcionária na Justiça estariam relacionados a uma série de benefícios trabalhistas que não teriam sido pagos em dia, como horas extras e férias vencidas.