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Ex-funcionária processa Murilo Benício e relata pedidos 'absurdos' do filho do ator fora do horário de trabalho

Mulher afirma ter trabalhado para o artista por cerca de nove anos e cobra aproximadamente R$ 300 mil por supostos direitos trabalhistas não pagos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:04

Murilo Benício como Tufão em 'Avenida Brasil' Crédito: Divulgação/TV Globo

Uma mulher que afirma ter trabalhado por cerca de nove anos para Murilo Benício entrou com uma ação trabalhista contra o ator. No processo, ela alega ter acumulado funções, cumprido jornadas extensas e não recebido corretamente verbas trabalhistas. A cobrança seria de aproximadamente R$ 300 mil.

Segundo informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a profissional teria sido contratada como auxiliar de escritório em 2015. Ela teria sido dispensada formalmente em 2018, mas afirma que continuou prestando serviços até 2024 sem registro na carteira de trabalho.

Mansão de Murilo Benício

Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT
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Mansão de Murilo Benício por Reprodução/GNT

A ex-funcionária sustenta ainda que passou a desempenhar atividades que não faziam parte das atribuições para as quais havia sido inicialmente contratada. Entre elas estariam tarefas relacionadas à vida pessoal e à família do ator.

Pedidos de Pietro Antonelli

De acordo com a publicação, Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, também teria solicitado serviços à funcionária.

Entre os pedidos mencionados estão pagamentos de contas pessoais e agendamentos de consultas. Segundo fontes ouvidas pela coluna, algumas dessas solicitações teriam ocorrido fora do horário comercial. A mulher argumenta que essas atividades caracterizariam desvio e acúmulo de funções, já que seu cargo era de auxiliar de escritório.

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Cobrança de R$ 300 mil

Ainda segundo a apuração, a ex-funcionária afirma que o salário recebido não seria compatível com a quantidade e a natureza das tarefas realizadas durante o período.

Os cerca de R$ 300 mil cobrados na ação envolveriam diferentes direitos trabalhistas que, segundo ela, não foram pagos corretamente, incluindo horas extras, férias vencidas e verbas rescisórias.

As alegações fazem parte da versão apresentada pela ex-funcionária e ainda dependem da análise da Justiça. No material divulgado, não consta um posicionamento de Murilo Benício ou de Pietro Antonelli sobre as acusações.

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