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Ex-galã da Globo, Erik Marmo tem casa destruída por incêndio e amigos criam vaquinha

Ator brasileiro, a esposa e os dois filhos precisaram deixar imóvel em Beverly Hills às pressas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:08

Erik Marmo e Carolina Dieckmann foram um casal na novela Mulheres Apaixonadas Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Erik Marmo, de 50 anos, teve a casa destruída por um incêndio em Beverly Hills, na Califórnia, onde mora com a família. O artista, sua esposa, Larissa Burnier, e os filhos, Daniel e Nathan, precisaram deixar o local às pressas e conseguiram salvar apenas alguns pertences com a ajuda de vizinhos e amigos.

Casa de Erik Marmo é destruída por incêndio 1 de 28

Através das redes sociais, Marmo agradeceu o apoio recebido pelos vizinhos e pela equipe de resgate. Ninguém da família se feriu gravemente, mas boa parte dos bens foi consumida pelas chamas ou danificada pela fumaça e pela água utilizada no combate ao fogo.

Para ajudar a família a recomeçar, amigos próximos criaram uma vaquinha online na plataforma GoFundMe. A meta estipulada é de US$ 75 mil, aproximadamente R$ 384 mil, valor que servirá para ajudar na mudança e no aluguel de uma nova casa. Até o momento, a ação solidária já acumulou cerca de US$ 28 mil (cerca de R$ 143 mil).

O ator Erik Marmo 1 de 14

Longe das novelas brasileiras há alguns anos, Erik Marmo ficou conhecido por trabalhos como 'Mulheres Apaixonadas', 'Alma Gêmea' e 'Morde & Assopra'. O ator vive nos Estados Unidos com a família desde 2014, onde atua em projetos locais.

Leia o agradecimento do ator na íntegra:

"Esta publicação é sobre amor. Sobre gratidão. Esperança. A quantidade de ajuda, apoio e carinho que temos recebido da nossa comunidade, amigos e família é comovente. As coisas acontecem. A vida nos impõe circunstâncias que não podemos controlar, mas podemos escolher como encarar essas situações. Rodeados por pessoas incríveis, tudo fica mais leve nos momentos difíceis. Com tantas coisas boas vindo de quem está ao nosso redor, só podemos nos sentir gratos e esperançosos por um futuro que promete ser melhor!

Um muito obrigado, do fundo do meu coração, a todos que nos ajudaram a carregar pertences, ofereceram um lugar para ficar, enviaram dinheiro, boas energias e amor. As instituições também são feitas de pessoas, então outro grande agradecimento aos líderes da cidade de Beverly Hills e a todas as agências envolvidas, incluindo o Corpo de Bombeiros de Beverly Hills (BHFD), o Corpo de Bombeiros de Los Angeles (LAFD), a Polícia de Beverly Hills (BHPD), o Distrito Escolar (BHUSD), o Órgão de Controle de Aluguéis, a Cruz Vermelha... Vocês são incríveis! Obrigado!

E não temos como agradecer o suficiente a @jackierkruger e @nate2frog, que criaram uma vaquinha no GoFundMe (link na bio) que vai nos ajudar imensamente a recomeçar nossa vida em um novo lugar assim que possível!