Ex-galã de Malhação nos anos 90 surpreende com novo visual e hoje é diretor indicado ao Emmy

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:14
Estreia da Globo em 1995, a primeira temporada de 'Malhação' revelou rostos que viraram febre na televisão dos anos 90. Entre eles estava Pablo Uranga, que deu vida ao personagem Léo, que fazia par com Tainá (Ana Paula Tabalipa). Três décadas depois, o galã trocou os holofotes pela direção e quase levou um Emmy Internacional.
Ex-galã de 'Malhação', Pablo Uranga
A escalação original quase seguiu outro rumo, o diretor Roberto Talma inverteu os papéis na última hora, colocando André Marques para fazer o icônico Mocotó e escalando Pablo como o namorado romântico de longos cabelos. O sucesso surpresa transformou contratos de dois meses em uma virada em sua vida profissional.
Após participações pontuais em novelas, com o último trabalho de atuação em 2020, em 'Salve-se Quem Puder', Pablo abraçou a herança artística do pai, o cineasta Arturo Uranga. Nos bastidores, assumiu direção de atrações no GNT e na Globo.
O ápice da nova fase veio em 2023, quando concorreu ao Emmy Internacional na categoria Kids: Factual & Entertainment por Quintal TV, do Canal Futura.
Aos 54 anos, o cabelo comprido que marcou os anos 90 ficou no passado, mas o reconhecimento na rua continua frequente. Longe das câmeras, ele mantém um casamento de três décadas com a psicanalista Ana Luiza Bueno Uranga, com quem tem o filho João, de 27 anos.