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Ex-galã de Malhação nos anos 90 surpreende com novo visual e hoje é diretor indicado ao Emmy

Longe da atuação, Pablo Uranga viveu o personagem Léo na primeira temporada de Malhação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:14

Ex-galã de 'Malhação', Pablo Uranga  Crédito: Reprodução/TV Globo

Estreia da Globo em 1995, a primeira temporada de 'Malhação' revelou rostos que viraram febre na televisão dos anos 90. Entre eles estava Pablo Uranga, que deu vida ao personagem Léo, que fazia par com Tainá (Ana Paula Tabalipa). Três décadas depois, o galã trocou os holofotes pela direção e quase levou um Emmy Internacional. 

Ex-galã de 'Malhação', Pablo Uranga

Fernanda Rodrigues e Pablo Uranga na primeira temporada da série de televisão brasileira Malhação por Reprodução/TV Globo
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
O relacionamento de Pablo Uranga e Ana Luiza Bueno começou nos anos 90 e juntos eles são pais de João, de 27 anos por Reprodução/Instagram
Leo (Pablo Uranga) e Tainá (Ana Paula Tabalipa), na primeira temporada de "Malhação", em 1995 por Alexandre Campbell/Folhapress
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
Pablo Uranga com Bruno de Lucca na “Malhação” por Divulgação
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
Luigi Baricelli (como Romão) e Pablo Uranga (como Léo) em uma cena da primeira temporada da novela Malhação por Reprodução/TV Globo
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
O diretor Pablo Uranga é casado há mais de duas décadas com a psicanalista Ana Luiza Bueno por Reprodução/Instagram
Ex-galã de “Malhação”, Pablo Uranga trocou de carreira por Reprodução/TV Globo
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
O relacionamento de Pablo Uranga e Ana Luiza Bueno começou nos anos 90 e juntos eles são pais de João, de 27 anos por Reprodução/Instagram
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
Pablo Uranga por Reprodução/Instagram
Pablo Uranga, Ana Paula Tabalipa, Cláudio Heinrich, Carolina Dieckmann, Luigi Baricelli e Juliana Martins em ‘Malhação’, 1995 por Reprodução/Instagram
O diretor Pablo Uranga é casado há mais de duas décadas com a psicanalista Ana Luiza Bueno por Reprodução/Instagram
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Fernanda Rodrigues e Pablo Uranga na primeira temporada da série de televisão brasileira Malhação por Reprodução/TV Globo

A escalação original quase seguiu outro rumo, o diretor Roberto Talma inverteu os papéis na última hora, colocando André Marques para fazer o icônico Mocotó e escalando Pablo como o namorado romântico de longos cabelos. O sucesso surpresa transformou contratos de dois meses em uma virada em sua vida profissional. 

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Após participações pontuais em novelas, com o último trabalho de atuação em 2020, em 'Salve-se Quem Puder', Pablo abraçou a herança artística do pai, o cineasta Arturo Uranga. Nos bastidores, assumiu direção de atrações no GNT e na Globo.

O ápice da nova fase veio em 2023, quando concorreu ao Emmy Internacional na categoria Kids: Factual & Entertainment por Quintal TV, do Canal Futura. 

Aos 54 anos, o cabelo comprido que marcou os anos 90 ficou no passado, mas o reconhecimento na rua continua frequente. Longe das câmeras, ele mantém um casamento de três décadas com a psicanalista Ana Luiza Bueno Uranga, com quem tem o filho João, de 27 anos.

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Tags:

Emmy Ator de Malhação Malhação Ex-malhação Pablo Uranga

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