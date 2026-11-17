LEMBRA DELE?

Ex-galã dos anos 1990 lembra que andou com segurança após novela da Globo: 'Apanhei e tomei ovada'

André Gonçalves relata ter sofrido ameaças por causa do personagem Sandrinho, de 'A Próxima Vítima'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:11

André Gonçalves Crédito: Divulgação/TV Globo

O ator André Gonçalves, de 51 anos, precisou contratar segurança particular por três meses e sofreu agressões físicas na rua depois de interpretar um jovem gay na novela 'A Próxima Vítima', exibida pela Globo em 1995. O relato foi feito pelo artista durante participação no Programa do Porchat, da Record TV.

André Gonçalves como Sandrinho em 'A Próxima Vítima' (1995) 1 de 7

Na trama escrita por Silvio de Abreu, André viveu Sandrinho, filho de Ana (Susana Vieira) e Marcelo (José Wilker), que namorava Jefferson (Lui Mendes). A reação de parte do público foi violenta. "Passei maus bocados por ter feito o Sandrinho. Apanhei, fui perseguido, tomei ovada. Não foi só esse episódio, tive de andar de segurança por três meses, fui ameaçado de morte, perseguido por um grupo do bairro que eu morava", contou o ator na entrevista.

Os ataques ao artista viraram notícia nos jornais da época. Em janeiro de 1997, a Folha de S.Paulo publicou que André foi cercado por um grupo de rapazes na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, enquanto voltava para casa com o irmão após jantar. Segundo uma testemunha ouvida pela reportagem, os agressores ameaçaram o ator de morte e o atacaram com socos e chutes.

Na época, em fala ao Jornal Nacional reproduzida pela Folha, ele pediu o fim dos ataques. "Desde a novela venho sendo xingado e ameaçado. Peço que parem com isso", disse. Anos depois, ao citar também o personagem Áureo, de 'Morde e Assopra' (2011), o ator defendeu a presença desses papéis nas novelas: "São personagens incríveis que ajudaram a desmistificar esses dilemas, a abrir a cabeça das pessoas, apesar de a gente ter retrocedido bastante em termos de violência contra a liberdade do outro".

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Na mesma conversa com Fábio Porchat, André falou sobre a falta de dinheiro que enfrentou antes da fama. Criado entre o Rio de Janeiro e Natal, no Rio Grande do Norte, ele morou em comunidades cariocas como a Maré e o Caju e passou por momentos de aperto com a família. "Lembro de passar um tempo em uma casa de um tio meu que era de papelão, de madeira. Por isso sou muito grato a tudo que conquistei", afirmou.