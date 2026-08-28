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Ex-genro de Ana Maria Braga diz que perdeu emprego após medida protetiva e desabafa: 'Um dia vão saber a verdade'

Badarik González afirma que foi dispensado de uma padaria após clientes diminuírem e diz que está há mais de um mês sem falar com os dois filhos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:02

Badarik González foi casado por quase seis anos com filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis Crédito: Reprodução/Instagram

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, revelou que perdeu um trabalho em uma padaria de Botucatu, no interior de São Paulo, em meio à repercussão da separação e da medida protetiva solicitada pela ex-mulher. Em um desabafo nas redes sociais, o colombiano afirmou que tem sido julgado pela sociedade e atribuiu a perda do emprego à forma como passou a ser visto desde que o caso veio a público.

Segundo Badarik, ele vinha trabalhando de forma autônoma, dando aulas, fazendo encomendas de doces e atuando como cozinheiro. Depois, conseguiu um emprego em uma padaria no bairro Demétria, mas teria sido dispensado.

Mariana Maffeis foi casada com o professor de ioga Badarik González 1 de 9

"Desculpa por este desabafo. Talvez você nem me veja em pessoa, e talvez por isso eu esteja respondendo desta forma. Eu estava trabalhando como autônomo, dando aulas, fazendo encomendas de doces e também como cozinheiro. Consegui um trabalho no bairro Demétria, mas, como muitas vezes acontece em uma sociedade que julga pelas aparências e tira conclusões sem perguntar diretamente ou investigar, as coisas acabaram se complicando. Os clientes diminuíram e, por diversos motivos, os donos foram obrigados a me dispensar", afirmou.

O ex-genro de Ana Maria Braga também rebateu o que considera um julgamento baseado apenas nas informações que vieram a público. Ao responder a uma seguidora que perguntou se ele teria interesse em participar do reality show A Fazenda, Badarik afirmou que não quer construir a própria trajetória à sombra de outras pessoas.

"Não quero viver à sombra daqueles que se escondem atrás da intolerância, que culpam os outros pela própria incapacidade de perdoar ou de aceitar que, muitas vezes, a raiva está em quem a sente e não necessariamente naquele que supostamente a provocou", declarou.

Na sequência, ele voltou a mencionar a medida protetiva e afirmou que as pessoas estariam tirando conclusões sem conhecer todos os lados da história. "Desculpa novamente pelo desabafo. Mas respondo justamente àqueles que enxergam apenas aparências, B.O.s ou medidas, sem investigação, sem ouvir os envolvidos e sem provas claras", disse.

Badarik também falou sobre a distância dos filhos. Segundo ele, já se passou mais de um mês desde a última vez que teve contato com as crianças.

"E, enquanto isso, já se passou mais um mês sem ter você por perto ou, pelo menos, sem receber uma ligação dos seus filhos. Eu não desejo essa dor a ninguém - seja mãe, pai, avó, tio ou qualquer pessoa que ame alguém. Dói. Mas seguiremos fortes. Nos últimos meses, tantas pessoas perderam tudo, e eu só posso agradecer a Deus por ainda ter saúde, fé e a oportunidade de seguir um dia de cada vez. Estou com saudade, mas também com esperança. Um dia vão saber a verdade".

Separação de Mariana Maffeis

Badarik González e Mariana Maffeis foram casados por cerca de seis anos e terminaram o relacionamento em julho. A separação ganhou repercussão depois que veio a público que Mariana havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-marido. Os detalhes da ação não foram divulgados.

Desde então, segundo Badarik, os dois passaram a se comunicar apenas por meio dos advogados. Ao anunciar o fim do casamento, Mariana afirmou nas redes sociais que o ex-companheiro havia se acomodado "com as facilidades que encontrou" ao lado dela. "Parece que é um karma meu", disse, na ocasião.