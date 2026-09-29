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Ex-genro de Ana Maria Braga diz que roubaria beijo da ex se encontrasse ela na rua: 'Seria preso'

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, fez uma live no TikTok e também afirmou que ainda se considera genro da apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:00

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga
Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, chamou atenção nas redes sociais ao fazer uma série de declarações durante uma live no TikTok na noite desta segunda-feira (28). Em meio a um desabafo sobre o momento que vive, ele falou em tomar veneno e, em outro momento da transmissão, disse que roubaria um beijo da ex-esposa caso a encontrasse na rua.

"Deus ilumina-me ou elimina-me porque esta situação está me matando aos poucos. É mais fácil tomar veneno, brincando", afirmou Badarik durante a transmissão.

Mariana Maffeis foi casada com o professor de ioga Badarik González

Mariana Maffeis foi casada com o professor de ioga Badarik González por Reprodução/Instagram
Ex-genro de Ana Maria Braga, Badarik é professor de ioga por Reprodução/Instagram
Mariana Maffeis foi casada com o professor de ioga Badarik González por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga no casamento de Mariana Maffeis e Badarik González por Reprodução/Instagram
Ex-genro de Ana Maria Braga, Badarik é professor de ioga por Reprodução/Instagram
Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga por Reprodução/Instagram
Ex-genro de Ana Maria Braga, Badarik Gonzalez chora por pedido de medida protetiva contra ele por Reprodução/Instagram
Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis termina casamento com Badarik González por Reprodução/Instagram
Mariana Maffeis com o marido, Badarik González, e os filhos por Reprodução/Instagram
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Mariana Maffeis foi casada com o professor de ioga Badarik González por Reprodução/Instagram

Em outro momento da live, o ex-marido de Mariana Maffeis falou sobre o vínculo que mantém com a família da apresentadora e questionou se existe juridicamente o termo "ex-genro". "Eu sou o genro da Ana Maria Braga. Ela que é minha sogra. Genro é genro. Será que existe, juridicamente, ex-genro?", perguntou.

Badarik também foi questionado sobre o que faria caso encontrasse Mariana na rua. Segundo ele, se ela não percebesse sua presença, ele se aproximaria para tentar beijá-la.

"Se me encontrasse com minha esposa na rua, que ainda não me encontrei com ela? Se ela não me visse, iria perto, roubaria um beijo dela e seria preso", declarou.

A fala provocou reações durante a transmissão. Ao ler o comentário de uma internauta, Badarik respondeu: "Maria, não sou assediador. Essa palavra é muito forte. Vou cuidar mais da minha aparência e espero que vocês cuidem da sua", afirmou.

Na sequência, ele mostrou aos espectadores o clipe de uma música que leva o nome da ex-esposa.

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Tags:

ana Maria Braga Mariana Maffeis Badarik González

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