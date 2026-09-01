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Ex-genro de Ana Maria Braga se manifesta sobre investigação criminal: ‘Investigação não é condenação’

Badarik González foi preso após furtar anel de prata em estande de festival em Minas Gerais

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16:38

Badarik González e Mariana Maffeis se separaram Crédito: Reprodução | Instagram

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, publicou uma nota de esclarecimento assinada por sua assessoria jurídica, em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (1ª).

A defesa do professor de yoga se manifestou sobre a investigação criminal relacionada aos fatos ocorridos em Ipoema, distrito de Itabira, em Minas Gerais, há cerca de dois meses, quando ele foi preso sob a acusação de furtar um anel de prata exposto em um estande durante um festival local.

Mariana Maffeis foi casada com o professor de ioga Badarik González 1 de 9

Na ocasião, o colombiano teve o carro revistado, onde foi encontrado anel no veículo. Badarik obteve liberdade provisória no início de junho, sob cumprimento de medidas cautelares, como comparecer à Justiça sempre que for intimado e manter o endereço atualizado no processo.

Na nota divulgada no perfil de Badarik, os advogados afirmam que não houve oferecimento de denúncia até o momento, “de modo que sequer existe acusação formal delimitando quais crimes serão eventualmente imputados a Badarik”.

No entanto, segundo a assessoria jurídica, a repercussão pública do caso estaria provocando consequências na vida pessoal e profissional de Badarik, “que vem sendo publicamente tratado, em diversos espaços, como se sua responsabilidade criminal já estivesse definida”.

"Investigação não é condenação", ressaltou ainda a defesa do colombiano. A defesa também explicou que os esclarecimentos e argumentos relacionados ao caso serão apresentados “no lugar adequado”, respeitando as instituições responsáveis pela investigação. "A liberdade de imprensa é essencial. A presunção de inocência também", concluiu a nota assinada pela Borcat Morello Advocacia, assessoria jurídica de Badarik.

Há alguns dias, Badarik González revelou que perdeu um trabalho em uma padaria de Botucatu, no interior de São Paulo, em meio à repercussão da separação e da medida protetiva solicitada pela ex-mulher. Em um desabafo nas redes sociais, o colombiano afirmou que tem sido julgado pela sociedade e atribuiu a perda do emprego à forma como passou a ser visto desde que o caso veio a público.

Segundo Badarik, ele vinha trabalhando de forma autônoma, dando aulas, fazendo encomendas de doces e atuando como cozinheiro. Depois, conseguiu um emprego em uma padaria no bairro Demétria, mas teria sido dispensado.

"Desculpa por este desabafo. Talvez você nem me veja em pessoa, e talvez por isso eu esteja respondendo desta forma. Eu estava trabalhando como autônomo, dando aulas, fazendo encomendas de doces e também como cozinheiro. Consegui um trabalho no bairro Demétria, mas, como muitas vezes acontece em uma sociedade que julga pelas aparências e tira conclusões sem perguntar diretamente ou investigar, as coisas acabaram se complicando. Os clientes diminuíram e, por diversos motivos, os donos foram obrigados a me dispensar", afirmou.

O ex-genro de Ana Maria Braga também rebateu o que considera um julgamento baseado apenas nas informações que vieram a público. Ao responder a uma seguidora que perguntou se ele teria interesse em participar do reality show A Fazenda, Badarik afirmou que não quer construir a própria trajetória à sombra de outras pessoas.

"Não quero viver à sombra daqueles que se escondem atrás da intolerância, que culpam os outros pela própria incapacidade de perdoar ou de aceitar que, muitas vezes, a raiva está em quem a sente e não necessariamente naquele que supostamente a provocou", declarou.

Na sequência, ele voltou a mencionar a medida protetiva e afirmou que as pessoas estariam tirando conclusões sem conhecer todos os lados da história. "Desculpa novamente pelo desabafo. Mas respondo justamente àqueles que enxergam apenas aparências, B.O.s ou medidas, sem investigação, sem ouvir os envolvidos e sem provas claras", disse.

Badarik também falou sobre a distância dos filhos. Segundo ele, já se passou mais de um mês desde a última vez que teve contato com as crianças.

"E, enquanto isso, já se passou mais um mês sem ter você por perto ou, pelo menos, sem receber uma ligação dos seus filhos. Eu não desejo essa dor a ninguém - seja mãe, pai, avó, tio ou qualquer pessoa que ame alguém. Dói. Mas seguiremos fortes. Nos últimos meses, tantas pessoas perderam tudo, e eu só posso agradecer a Deus por ainda ter saúde, fé e a oportunidade de seguir um dia de cada vez. Estou com saudade, mas também com esperança. Um dia vão saber a verdade".

Separação de Mariana Maffeis

Badarik González e Mariana Maffeis foram casados por cerca de seis anos e terminaram o relacionamento em julho. A separação ganhou repercussão depois que veio a público que Mariana havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-marido. Os detalhes da ação não foram divulgados.

Desde então, segundo Badarik, os dois passaram a se comunicar apenas por meio dos advogados. Ao anunciar o fim do casamento, Mariana afirmou nas redes sociais que o ex-companheiro havia se acomodado "com as facilidades que encontrou" ao lado dela. "Parece que é um karma meu", disse, na ocasião.