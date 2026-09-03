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Ex-Globo revela por que fica nu no palco e explica significado da cena: 'Desapego'

Angel Ferreira fala sobre a nudez em ‘Sidarta’ e diz que cena representa uma ruptura com a vida anterior do personagem

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:34

O ator Angel Ferreira Crédito: Reprodução/Instagram

Angel Ferreira, conhecido por trabalhos em novelas como Babilônia (2015) e O Outro Lado do Paraíso (2017), chamou atenção ao falar sobre uma das cenas mais comentadas de Sidarta, monólogo que criou a partir do livro de Hermann Hesse. No espetáculo, que está em cartaz em São Paulo, o ator aparece nu em um momento da história e afirma que a cena tem um significado que vai muito além da exposição do corpo.

Em entrevista exclusiva à Quem, Angel, de 38 anos, explicou que a nudez faz parte da trajetória do protagonista e representa o desapego de tudo aquilo que ele carregava antes. Para o ator, estar nu em cena não é algo que o incomoda.

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"É muito tranquilo para mim, de verdade. Eu não penso muito sobre isso. Sei que é um assunto que pode tocar e fazer as pessoas ficarem mobilizadas, mas o personagem anda desnudo como um símbolo de desapego", afirmou.

Segundo Angel, a nudez marca uma espécie de ruptura na vida do personagem, que passa por uma jornada em busca de autoconhecimento. "O desapego de tudo o que pode representar a vida anterior dele. Como Zé Celso falava, a nudez no teatro é uma desintoxicação cultural. Faz a gente lembrar que todo mundo é bicho, todo mundo é gente e que todo mundo tem um corpo", explicou.

Para Angel, a proposta também é tirar o peso que costuma ser colocado sobre o corpo humano. "A gente não é esse corpo, então não precisa levar ele tão a sério", completou.

A cena faz parte de um espetáculo extremamente físico. Na montagem, o personagem passa por diferentes experiências, entre prazer, delírio, queda e descoberta, o que exige bastante do ator. Angel contou que precisa manter uma preparação constante para conseguir realizar os movimentos no palco sem se machucar.

"Se eu não me alongo todo dia, se eu não medito, se eu não esquento o meu corpo e não preparo ele, não consigo fazer algumas posições na peça", relatou.

Ele também admitiu que o corpo passou a exigir mais cuidados com a proximidade dos 40 anos. "A vida te ensina a ser mais responsável e cuidadoso com o corpo. Ela te tira aquela inocência que a gente tem quando é jovem de que o corpo é de borracha e te devolve uma coisa que é a consciência corporal", afirmou.

Criado pelo próprio Angel, Sidarta acompanha a jornada de um homem que deixa a casa dos pais para buscar respostas sobre a própria existência. Ao longo do caminho, ele encontra diferentes mestres e experiências, mas entende que o autoconhecimento não pode ser totalmente entregue às respostas de outras pessoas.