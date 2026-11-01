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Ex-Globo, Rodrigo Bocardi faz declaração sobre dinheiro público e diz que aprendeu na TV a arrancar dinheiro de prefeituras

Jornalista lança canal próprio com 12 horas de programação ao vivo e explica como funciona o projeto de publicidade com prefeituras, que gerou polêmica no SBT

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 09:05

Rodrigo Bocardi Crédito: Reprodução

Rodrigo Bocardi vai estrear um novo projeto na televisão e na internet na próxima terça-feira (3). O jornalista lança o BocaTV, canal com uma programação de 12 horas diárias de conteúdos ao vivo e voltado para variedades. Entre as atrações, está o "Prefeitura Parceira", iniciativa que esteve no centro da polêmica envolvendo sua saída do SBT.

Durante a apresentação do canal à imprensa, Bocardi defendeu o modelo de publicidade envolvendo administrações municipais e afirmou que a relação com o poder público será "regulamentada, controlada, licitada e legalizada". As informações foram divulgadas pelo site Notícias da TV.

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Segundo o portal, o apresentador também criticou o que considera uma contradição no mercado de comunicação. Segundo ele, veículos tradicionais mantêm relações comerciais com governos e anunciantes, mas nem sempre deixam essas conexões claras ao público.

"Eu falo pela minha experiência de 30 anos em veículos de comunicação. Você vai lá, se coloca como o guardião da liberdade, bota os assuntos em discussão e em pauta. Um, dois, três dias depois, vem a decisão de parar de falar daquele determinado assunto que você está abordando", declarou.

Bocardi relembra polêmica sobre cemitérios em São Paulo

Para exemplificar sua crítica, o jornalista citou a cobertura que fez na Globo sobre as concessões dos cemitérios de São Paulo. Segundo ele, depois de três dias de reportagens baseadas em reclamações enviadas pela população, recebeu uma orientação para interromper o assunto.

"Foram três dias de publicações baseadas em conteúdo enviado pela população. No quarto dia, vem a mensagem: 'Vamos parar de tratar desse assunto porque já está gerando uma discussão muito grande, vai abrir CPI na Câmara dos Vereadores'", relatou.

Bocardi afirmou que, pouco depois, uma publicidade da Prefeitura de São Paulo sobre as concessões dos cemitérios foi exibida no intervalo do programa que apresentava. "No mesmo dia ou no dia seguinte, eu vejo, no intervalo do programa que eu apresentava, um anúncio da Prefeitura de São Paulo falando sobre a melhor parceria público-privada do mundo, que era a dos cemitérios", disse.

O jornalista também afirmou que veículos de comunicação podem alterar a abordagem de determinados assuntos de acordo com os interesses de anunciantes. "Estamos vendo claramente veículos que mudam textos de acordo com o interesse de quem está botando o dinheiro", alfinetou.

Como vai funcionar o projeto de Bocardi com prefeituras?

Ainda segundo o Notícias da TV, o "Prefeitura Parceira" permite que municípios contratem espaços de divulgação nas redes sociais de Bocardi e do BocaTV. A proposta é receber vídeos de moradores mostrando problemas nas cidades e encaminhar as reclamações às administrações municipais.

"Esse nosso modelo atinge diretamente as prefeituras, o poder público, porque as pessoas se queixam daquele problema. Nós decidimos que não queremos abrir mão da verba publicitária do poder público, como todos os veículos de comunicação usufruem dela", disse Bocardi na entrevista.

Segundo o apresentador, a equipe dá às prefeituras um prazo de três a quatro horas para responder às demandas antes da publicação dos vídeos, independentemente de existir ou não uma parceria comercial.

"Todo mundo é ouvido antes da publicação daquele vídeo, seja qual for a situação. Sendo parceiro, anunciando ou não anunciando. A gente dá um prazo de três a quatro horas para responder àquela questão. Se não houver resposta, publicamos e deixamos o espaço aberto para acrescentá-la quando vier", afirmou.

Quando há contratação de publicidade, porém, o município recebe um prazo maior para apresentar uma resposta em vídeo ou um compromisso do gestor responsável com a solução do problema.

"Você está junto com a gente, você faz a compra de mídia no Boca TV. O que fazemos? Enviamos o vídeo para a Prefeitura. Ela tem acesso ao problema e, no prazo de três a quatro dias, tem que enviar uma resposta ao problema solucionado em vídeo ou um compromisso do gestor responsável por aquela questão. Nós publicamos os dois juntos", explicou.