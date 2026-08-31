Ex-jogador da Seleção é acusado de agredir namorada com socos e chutes após discussão por ciúmes

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:30
O ex-jogador da Seleção Brasileira Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, foi acusado pela namorada de violência física, psicológica, verbal e ameaça. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (30), em Maresias, no litoral norte de São Paulo, após uma discussão entre o casal.
Segundo o relato feito pela mulher à polícia, os dois mantêm um relacionamento há cerca de um ano e 11 meses. Ela afirmou que o comportamento do ex-atacante teria se tornado agressivo ao longo do último ano e disse que outros supostos episódios de violência não haviam sido denunciados às autoridades.
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A discussão deste domingo teria começado quando o casal voltava de um evento em Maresias, após uma suspeita de traição por parte do ex-jogador. A mulher afirmou que foi ameaçada durante o trajeto, na presença da filha dela.
De acordo com o depoimento, ao chegarem ao local onde estavam hospedados, Luizão pediu um remédio para dormir e, em seguida, teria dado um soco nas costas da companheira.
Mulher relata socos, chutes e puxões de cabelo
A mulher também contou que Luizão teria exigido que ela telefonasse para uma amiga e pedisse desculpas. Após ela se recusar, alegando não ter feito nada que justificasse o pedido, as agressões teriam continuado.
Segundo o relato apresentado à polícia, o ex-atacante teria chutado a companheira para que ela saísse da cama. Depois, teria segurado a mulher pelos cabelos, jogado-a no chão e desferido socos contra a cabeça dela.
Ainda conforme a denúncia, enquanto estava caída, a mulher teria sido atingida com chutes nas costas e na cabeça.
Luizão se manifesta
Após a repercussão do caso, Luizão publicou uma nota nas redes sociais e apresentou uma versão diferente dos acontecimentos. O ex-jogador afirmou ter registrado um boletim de ocorrência para se defender de agressões que diz estar sofrendo.
“A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação”, declarou.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades. As acusações feitas pela mulher e a versão apresentada pelo ex-atacante ainda estão sob investigação.