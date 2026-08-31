VIOLÊNCIA

Ex-jogador da Seleção é acusado de agredir namorada com socos e chutes após discussão por ciúmes

Mulher relatou à polícia ter sido puxada pelos cabelos e atingida na cabeça e nas costas; Luizão afirma que investigação esclarecerá quem é a vítima no caso

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:30

Luizão Crédito: Reprodução

O ex-jogador da Seleção Brasileira Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, foi acusado pela namorada de violência física, psicológica, verbal e ameaça. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (30), em Maresias, no litoral norte de São Paulo, após uma discussão entre o casal.

Segundo o relato feito pela mulher à polícia, os dois mantêm um relacionamento há cerca de um ano e 11 meses. Ela afirmou que o comportamento do ex-atacante teria se tornado agressivo ao longo do último ano e disse que outros supostos episódios de violência não haviam sido denunciados às autoridades.

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A discussão deste domingo teria começado quando o casal voltava de um evento em Maresias, após uma suspeita de traição por parte do ex-jogador. A mulher afirmou que foi ameaçada durante o trajeto, na presença da filha dela.

De acordo com o depoimento, ao chegarem ao local onde estavam hospedados, Luizão pediu um remédio para dormir e, em seguida, teria dado um soco nas costas da companheira.

Mulher relata socos, chutes e puxões de cabelo

A mulher também contou que Luizão teria exigido que ela telefonasse para uma amiga e pedisse desculpas. Após ela se recusar, alegando não ter feito nada que justificasse o pedido, as agressões teriam continuado.

Segundo o relato apresentado à polícia, o ex-atacante teria chutado a companheira para que ela saísse da cama. Depois, teria segurado a mulher pelos cabelos, jogado-a no chão e desferido socos contra a cabeça dela.

Ainda conforme a denúncia, enquanto estava caída, a mulher teria sido atingida com chutes nas costas e na cabeça.

Luizão se manifesta

Após a repercussão do caso, Luizão publicou uma nota nas redes sociais e apresentou uma versão diferente dos acontecimentos. O ex-jogador afirmou ter registrado um boletim de ocorrência para se defender de agressões que diz estar sofrendo.

“A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação”, declarou.