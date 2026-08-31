Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador da Seleção é acusado de agredir namorada com socos e chutes após discussão por ciúmes

Mulher relatou à polícia ter sido puxada pelos cabelos e atingida na cabeça e nas costas; Luizão afirma que investigação esclarecerá quem é a vítima no caso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:30

Luizão
Luizão Crédito: Reprodução

O ex-jogador da Seleção Brasileira Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, foi acusado pela namorada de violência física, psicológica, verbal e ameaça. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (30), em Maresias, no litoral norte de São Paulo, após uma discussão entre o casal.

Segundo o relato feito pela mulher à polícia, os dois mantêm um relacionamento há cerca de um ano e 11 meses. Ela afirmou que o comportamento do ex-atacante teria se tornado agressivo ao longo do último ano e disse que outros supostos episódios de violência não haviam sido denunciados às autoridades.

Lista dos maiores artilheiros da Copa do Mundo em jogos de mata-mata

Mbappé (França) - 10 gols em 9 jogos por Divulgação
Lêonidas (Brasil) - 8 gols em 5 jogos por Reprodução/FIFA
Ronaldo (Brasil) - 8 gols em 10 jogos por Reprodução
Just Fontaine (França) - 7 gols em 3 jogos por Reprodução/FIFA
Vavá (Brasil) - 7 gols em 5 jogos por Reprodução/FIFA
Oldrich Nejedly (Tchecoslováquia) - 7 gols em 6 jogos por Reprodução/FIFA
Pelé (Brasil) - 7 gols em 6 jogos por Divulgação
Eusébio (Portugal) - 6 gols em 3 jogos por Reprodução/FIFA
Gyorgy Sarosi (Hungria) - 6 gols em 5 jogos por Reprodução/FIFA
Gary Lineker (Inglaterra) - 6 gols em 6 jogos por Reprodução/FIFA
Roberto Baggio (Itália) - 6 gols em 9 jogos por Reprodução/FIFA
1 de 11
Mbappé (França) - 10 gols em 9 jogos por Divulgação

A discussão deste domingo teria começado quando o casal voltava de um evento em Maresias, após uma suspeita de traição por parte do ex-jogador. A mulher afirmou que foi ameaçada durante o trajeto, na presença da filha dela.

De acordo com o depoimento, ao chegarem ao local onde estavam hospedados, Luizão pediu um remédio para dormir e, em seguida, teria dado um soco nas costas da companheira.

Leia mais

Imagem - Esposa de Lito Sousa revela piora em estado de saúde e rápida perda de movimentos após diagnóstico: 'Corpo físico muito afetado'

Esposa de Lito Sousa revela piora em estado de saúde e rápida perda de movimentos após diagnóstico: 'Corpo físico muito afetado'

Imagem - Faltam 74 dias para o ‘fim do mundo’: entenda previsão feita por cientistas e o que realmente significa

Faltam 74 dias para o ‘fim do mundo’: entenda previsão feita por cientistas e o que realmente significa

Imagem - Entenda o que causou fortes dores e levou o cantor Flavinho, do Pagod’art, a ser internado após passar mal

Entenda o que causou fortes dores e levou o cantor Flavinho, do Pagod’art, a ser internado após passar mal

Mulher relata socos, chutes e puxões de cabelo

A mulher também contou que Luizão teria exigido que ela telefonasse para uma amiga e pedisse desculpas. Após ela se recusar, alegando não ter feito nada que justificasse o pedido, as agressões teriam continuado.

Segundo o relato apresentado à polícia, o ex-atacante teria chutado a companheira para que ela saísse da cama. Depois, teria segurado a mulher pelos cabelos, jogado-a no chão e desferido socos contra a cabeça dela.

Ainda conforme a denúncia, enquanto estava caída, a mulher teria sido atingida com chutes nas costas e na cabeça.

Luizão se manifesta

Após a repercussão do caso, Luizão publicou uma nota nas redes sociais e apresentou uma versão diferente dos acontecimentos. O ex-jogador afirmou ter registrado um boletim de ocorrência para se defender de agressões que diz estar sofrendo.

“A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação”, declarou.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades. As acusações feitas pela mulher e a versão apresentada pelo ex-atacante ainda estão sob investigação.

Mais recentes

Imagem - Setembro chega com portas abertas para estes 4 signos, e sorte e prosperidade podem aparecer onde menos esperam

Setembro chega com portas abertas para estes 4 signos, e sorte e prosperidade podem aparecer onde menos esperam
Imagem - Cantor sertanejo morre aos 54 anos após luta contra leucemia; irmão gêmeo foi doador de medula: 'No fim, seu corpo não suportou'

Cantor sertanejo morre aos 54 anos após luta contra leucemia; irmão gêmeo foi doador de medula: 'No fim, seu corpo não suportou'
Imagem - Ela já esteve em outro reality da Record, mudou completamente o visual e agora está confirmada em A Fazenda 18; saiba quem é

Ela já esteve em outro reality da Record, mudou completamente o visual e agora está confirmada em A Fazenda 18; saiba quem é