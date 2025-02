CRÍTICA

Ex-jornalista da Globo declara que tragédias favoreceram carreira de Ilze Scamparini; entenda

Oliveira Andrade e Ilze trabalharam juntos na afiliada da emissora no interior de SP

Anna Luiza Santos

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 09:00

Oliveira e Ilze Crédito: Reprodução

O locutor esportivo Oliveira Andrade participou do podcast Futeboteco e aproveitou para detalhar a época que trabalhou com Ilze Scamparini, correspondente internacional da Globo desde 1999. Na entrevista Oliveira revelou que, na opinião dele, muitas tragédias com colegas de profissão favoreceram sua carreira. >

Oliveira Andrade foi diretor na EPTV, afiliada da Globo em Campinas, interior paulista, onde trabalhou com Ilze pela primeira vez. Ele cita como a rivalidade feminina estava presente na relação das repórteres. “Foi um período que eu pude sentir o que a televisão faz com as pessoas. É uma disputa, principalmente entre as mulheres. A Ilze Scamparini, que começou comigo, era uma que brigava sempre pelas melhores pautas e tornava o ambiente sempre muito ruim, muito pesado”. >

Oliveira contou ter tomado uma atitude. “Chegou uma hora que eu não estava mais aguentando, liguei para o Rio, falei com o chefe de reportagem lá, que era meu amigo, ‘escuta, não quer puxar a Ilze aí por uns quinze dias, para fazer um estágio, dar uma aprimorada no trabalho dela?...’ Ele falou ‘tudo bem’, aí mandei ela para o Rio.” >

Segundo o jornalista, a ausência de Ilze melhorou o clima na redação. “Era uma pressão. Todo dia, o chefe de reportagem vinha falar comigo. ‘Pô, não aguento mais, (a Ilze) reclama de tudo’”. A repórter retornou da sede carioca duas semanas depois. >

Logo após, em junho de 1984, aconteceram duas tragédias. Um avião com profissionais de TV (Globo, Manchete, Bandeirantes e TV Educativa) se chocou contra um morro na cidade de Macaé (RJ). Todos a bordo morreram. >

Para realizar a cobertura do desastre, a emissora enviou uma equipe ao local. Na estrada, outra fatalidade: o carro de reportagem derrapou e bateu em uma árvore, matando um cinegrafista e um repórter. “Aí deu um desfalque, de repente, no jornalismo lá no Rio, e aí me ligaram, ‘pô, manda a Ilze pra cá, para tapar o buraco’. Falei ‘pô, que ótimo’. Aí ela foi para o Rio”, rememorou Oliveira. >