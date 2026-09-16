Ex-Malhação, Alexandre Slaviero termina noivado com médica campeã de patinação

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:59
Chegou ao fim o noivado do ator Alexandre Slaviero e a médica Schaola Bárbara Duarte. Segundo o jornal Extra, o término foi confirmado após pouco mais de um ano do noivado durante uma viagem romântica do casal para Punta Cana, na República Dominicana. Com o término, os registros dos dois nas redes sociais foram apagados.
O ator Alexandre Slaviero
Os dois começaram o romance em 2024, período em que o artista deixou o Rio de Janeiro para retornar a Curitiba, sua cidade natal e onde a médica morava. Desde então, o casal mantinha uma rotina discreta, compartilhando apenas alguns momentos da vida a dois com os seguidores.
O ator Alexandre Slaviero
Conhecido por dar vida ao personagem Kiko em quatro temporadas de 'Malhação', Slaviero se afastou das novelas nos últimos anos. Recentemente, o ator de 42 anos voltou aos holofotes ao ter que lidar com ataques virtuais relacionados à sua aparência física, episódios de etarismo que ele enfrentou nas redes sociais.
Natural de Santa Catarina e moradora da capital paranaense, Schaola tem 38 anos e acumula uma trajetória múltipla. Além de atuar como médica anestesiologista e ter integrado a equipe de emergência do Samu, ela também coleciona títulos no esporte, sendo tricampeã brasileira de patinação.