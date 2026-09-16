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Ex-Malhação, Alexandre Slaviero termina noivado com médica campeã de patinação

Ator e médica decidiram terminar pouco mais de um ano após o pedido de casamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:59

Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero
Schaola Bárbara Duarte e Alexandre Slaviero Crédito: Reprodução/Instagram

Chegou ao fim o noivado do ator Alexandre Slaviero e a médica Schaola Bárbara Duarte. Segundo o jornal Extra, o término foi confirmado após pouco mais de um ano do noivado durante uma viagem romântica do casal para Punta Cana, na República Dominicana. Com o término, os registros dos dois nas redes sociais foram apagados.

O ator Alexandre Slaviero

Alexandre Slaviero na época de 'Malhação' e atualmente por Divulgação/Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero em Malhação por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero em Malhação por Reprodução
Alexandre Slaviero ficou noivo de Schaola Bárbara Duarte, médica anestesista, em maio de 2025 por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
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Alexandre Slaviero na época de 'Malhação' e atualmente por Divulgação/Reprodução/Instagram

Os dois começaram o romance em 2024, período em que o artista deixou o Rio de Janeiro para retornar a Curitiba, sua cidade natal e onde a médica morava. Desde então, o casal mantinha uma rotina discreta, compartilhando apenas alguns momentos da vida a dois com os seguidores.

O ator Alexandre Slaviero

Alexandre Slaviero na época de 'Malhação' e atualmente por Divulgação/Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero em Malhação por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero em Malhação por Reprodução
Alexandre Slaviero ficou noivo de Schaola Bárbara Duarte, médica anestesista, em maio de 2025 por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
O ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Schaola Bárbara Duarte, ex-noiva do ator Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
Alexandre Slaviero por Reprodução/Instagram
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Alexandre Slaviero na época de 'Malhação' e atualmente por Divulgação/Reprodução/Instagram

Conhecido por dar vida ao personagem Kiko em quatro temporadas de 'Malhação', Slaviero se afastou das novelas nos últimos anos. Recentemente, o ator de 42 anos voltou aos holofotes ao ter que lidar com ataques virtuais relacionados à sua aparência física, episódios de etarismo que ele enfrentou nas redes sociais.

  • Quem é Schaola Bárbara Duarte

Natural de Santa Catarina e moradora da capital paranaense, Schaola tem 38 anos e acumula uma trajetória múltipla. Além de atuar como médica anestesiologista e ter integrado a equipe de emergência do Samu, ela também coleciona títulos no esporte, sendo tricampeã brasileira de patinação.

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