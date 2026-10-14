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Ex-Malhação Caroline Dallarosa anuncia nascimento da filha; veja fotos

Ex-atriz de “Malhação” deu à luz na última quinta-feira (8) e mostrou imagens da chegada da primogênita

Kamila Macedo

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:15

Atriz Haroldinho Freitas Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Caroline Dallarosa, conhecida por ter interpretado Anjinha em “Malhação: Toda Forma de Amar” (2019), anunciou o nascimento de sua filha com o promotor de eventos Haroldinho Freitas. A recém-nascida, batizada como Lia, veio ao mundo na última quinta-feira, 8 de outubro.

A novidade foi compartilhada com os seguidores quase uma semana após o parto, nesta quarta-feira (14), por meio de uma série de registros que mostram desde o nascimento no hospital até a chegada do bebê em casa.

Nasce Lia, primeira filha da atriz Caroline Dallarosa e do promotor de eventos Haroldinho Freitas 1 de 17

"Dia 08 às 08:08 Lia Dallarosa Vasconcelos", escreveu a atriz na legenda da publicação. Haroldinho também fez questão de se manifestar e deixou uma declaração direcionada à companheira e à filha. "Vou guardar para sempre o instante em que vi nossa filha pela primeira vez. Obrigado por dividir esse sonho comigo, meu amor. Lia, seu papai já é completamente apaixonado por você!”, comentou o promotor de eventos.

Atualmente, a família vive a adaptação da nova rotina. Em outras publicações feitas nos stories do Instagram, Caroline compartilhou um vídeo com a bebê e fotos do companheiro ao lado da primogênita. "Sinônimo de amor. Vivo por vocês. Sempre. Nossa família", declarou ela em uma das postagens. Em outro registro, brincou com o humor da filha: “Hoje acordou poucas palavras”.

Caroline Dallarosa e Haroldinho Freitas assumiram o relacionamento em junho deste ano. Eles já se conheciam há dez anos, conforme a artista revelou em uma publicação de Dia dos Namorados.

"10 anos atrás te amei em silêncio e hoje grito pro mundo o quanto sou sua. Te amar é fácil, leve e extraordinário. 'Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas sempre encontram o caminho de volta uma para a outra'", escreveu na ocasião. Poucas semanas depois, no dia 4 de agosto, ela confirmou a gestação.

Ex-Malhação Caroline Dallarosa assumiu namoro com Haroldinho Freitas 1 de 17

Antes do namoro com Haroldinho, Caroline manteve um relacionamento de oito anos com Solano Rodrigo.