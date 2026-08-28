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Ex-Malhação deixa atuação e revela retorno ao trabalho CLT: 'Paga minhas contas'

Filha de Gorete Milagres revelou que trabalha como estrategista em empresa e pontuou condições para retornar à atuação

Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:08

Alice Milagres tem 31 anos e é formada em Publicidade e Propaganda Crédito: Reprodução

A atriz Alice Milagres, conhecida por interpretar a personagem Maria Alice em “Malhação – Vidas Brasileiras” (2018), revelou ter retornado ao regime CLT após não conseguir mais trabalhos na atuação. A artista seguia a mesma trajetória artística da mãe, a atriz Gorete Milagres.

A declaração foi feita em um vídeo de humor nas redes sociais. Na publicação, Alice utilizou um áudio viral da plataforma TikTok para comentar a mudança de carreira: “Nunca mais consegui trabalhar como atriz, voltei para o CLT e isso paga minhas contas até hoje”. Na legenda, ela citou os benefícios do trabalho formal, como bônus, plano de saúde, aplicativo de atividades físicas, salário e vale-alimentação.

Alice Milagres 1 de 6

O conteúdo deixou parte do público surpreso, levando Alice a compartilhar detalhes sobre sua formação e rotina profissional para responder às dúvidas dos seguidores nos comentários.

Atualmente, ela trabalha como estrategista criativa em uma empresa estrangeira do ramo de desenvolvimento de software. A função é exercida em regime remoto, no qual afirma ter uma rotina tranquila.

Alice é formada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A atriz cursava a graduação em meio às gravações de “Malhação – Vidas Brasileiras”, exibida entre março de 2018 e abril de 2019 na TV Globo.

Ao ser perguntada sobre um possível retorno à atuação, Alice foi direta ao citar suas condições: “Só se valer a pena artisticamente e der para tirar férias no CLT. Ou se valer a pena financeiramente”. Ela completou dizendo que, no geral, as propostas não valem a pena o suficiente para largar o atual emprego.

Além de "Malhação - Vidas Brasileiras", ela já fez participações especiais em novelas como "Haja Coração", "Rock Story" e "O Outro Lado do Paraíso". Também fez uma pontinha em "Filhos da Pátria" e "Os Outros".