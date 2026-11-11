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Ex-marido de Ivete, Daniel Cady é assaltado e equipe faz alerta sobre golpes

Nutricionista teve o celular roubado nesta quarta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:06

Daniel Cady foi vítima de assalto e teve celular roubado
Daniel Cady foi vítima de assalto e teve celular roubado Crédito: Divulgação | Reprodução/Instagram

Daniel Cady foi assaltado, teve o celular roubado e passa bem, conforme informou sua equipe por meio de uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (11). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local ou as circunstâncias da abordagem.

Em nota publicada no Instagram, a equipe confirmou o caso e tranquilizou os seguidores sobre o estado do nutricionista. “Daniel Cady foi vítima de um assalto hoje e teve o celular roubado. Ele está bem”, diz o comunicado.

O texto também trouxe um alerta sobre possíveis tentativas de golpes: “Pedimos que desconsiderem qualquer mensagem, ligação ou contato feito em nome dele com pedidos de dinheiro, transferências, pix, códigos ou dados pessoais”.

Daniel Cady e as filhas

Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
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Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
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Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram

“Daniel não está fazendo nenhuma solicitação desse tipo. Reiteramos que Daniel está bem e agradecemos as mensagens de carinho e preocupação”, destacou a nota.

Ivete e Daniel anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após 17 anos de união. Eles são pais de três filhos: Marcelo, de 17 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 8 anos.

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Tags:

Assalto Daniel Cady

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