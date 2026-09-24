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Ex marido de Rayane Figliuzzi abre o jogo sobre suposto trisal e dispara: ‘Tem gravação’

Alexandre Navarro ainda citou caso de disputa judicial por pensão e guarda do filho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:36

Rayane Figliuzzi e Alexandra Navarro seguem em disputa judicial
Rayane Figliuzzi e Alexandra Navarro seguem em disputa judicial Crédito: Reprodução | Instagram

Alexandre Navarro Júnior, ex-marido de Rayane Figliuzzi e pai do filho da influenciadora, retornou às redes sociais para expor o conflito entre os dois que envolve vários pontos, com guarda do filho e pensão.

Em uma série de vídeos publicados em seu perfil nesta quarta-feira (23), o empresário afirmou ter ido ao fórum do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos em um processo relacionado ao ex e ao filho do casal, Zion, de 5 anos.

Rayane Figliuzzi

Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Rayane Figliuzzi, Gracyanne e Belo por Reprodução
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Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram

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Alexandre fez várias acusações e disse que estaria sendo questionado na Justiça por situações relacionadas a criação do filho. Inclusive, citou até mesmo que ele teria que responder judicialmente por ter se manifestado contra o fato do filho ter chamado Belo de pai.

“Eu vou no fórum me explicar sobre essas minhas palavras. E também tenho que ir no fórum explicar por que é que eu expus uma pessoa defendendo o meu filho, que estava dando selinho e postando, na boca de outro homem com quase 60 anos, que não é nada dele? Eu tô tendo que ir no fórum me explicar o motivo de eu ter exposto a pessoa defendendo o meu filho”, afirmou.

No entanto, em meio ao desabafo o ex de Rayane desviou o assunto e chegou a citar um suposto trisal e apresentou uma nova versão sobre o que teria acontecido entre Rayane e Nicole.

“Tem trisal sim; a outra menina lá é maneirona, gente boa, bonita; aí ela descobriu que a outra tava ganhando mais coisa do que ela, que o amigo lá tá dando mais atenção pra outra do que pra ela; tá quase separando pra ficar com a outra; a outra já tá ganhando coisa pra caramba, é escola de samba, é carro, é apartamento, e já a outra tá ficando pra trás; descobriu, foi lá e saiu no braço com o amigo, e quebrou dedo, e bagulho doido. Tem gravação e tudo, hein! Tem gravação e tudo!”, declarou.

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Rayane Figliuzzi

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