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Ex marido de Rayane Figliuzzi abre o jogo sobre suposto trisal e dispara: ‘Tem gravação’

Alexandre Navarro ainda citou caso de disputa judicial por pensão e guarda do filho

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:36

Rayane Figliuzzi e Alexandra Navarro seguem em disputa judicial Crédito: Reprodução | Instagram

Alexandre Navarro Júnior, ex-marido de Rayane Figliuzzi e pai do filho da influenciadora, retornou às redes sociais para expor o conflito entre os dois que envolve vários pontos, com guarda do filho e pensão.

Em uma série de vídeos publicados em seu perfil nesta quarta-feira (23), o empresário afirmou ter ido ao fórum do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos em um processo relacionado ao ex e ao filho do casal, Zion, de 5 anos.

Rayane Figliuzzi 1 de 15

Alexandre fez várias acusações e disse que estaria sendo questionado na Justiça por situações relacionadas a criação do filho. Inclusive, citou até mesmo que ele teria que responder judicialmente por ter se manifestado contra o fato do filho ter chamado Belo de pai.

“Eu vou no fórum me explicar sobre essas minhas palavras. E também tenho que ir no fórum explicar por que é que eu expus uma pessoa defendendo o meu filho, que estava dando selinho e postando, na boca de outro homem com quase 60 anos, que não é nada dele? Eu tô tendo que ir no fórum me explicar o motivo de eu ter exposto a pessoa defendendo o meu filho”, afirmou.

No entanto, em meio ao desabafo o ex de Rayane desviou o assunto e chegou a citar um suposto trisal e apresentou uma nova versão sobre o que teria acontecido entre Rayane e Nicole.