Ex marido de Rayane Figliuzzi abre o jogo sobre suposto trisal e dispara: ‘Tem gravação’

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Felipe Sena
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:36
Alexandre Navarro Júnior, ex-marido de Rayane Figliuzzi e pai do filho da influenciadora, retornou às redes sociais para expor o conflito entre os dois que envolve vários pontos, com guarda do filho e pensão.
Em uma série de vídeos publicados em seu perfil nesta quarta-feira (23), o empresário afirmou ter ido ao fórum do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos em um processo relacionado ao ex e ao filho do casal, Zion, de 5 anos.
Rayane Figliuzzi
Alexandre fez várias acusações e disse que estaria sendo questionado na Justiça por situações relacionadas a criação do filho. Inclusive, citou até mesmo que ele teria que responder judicialmente por ter se manifestado contra o fato do filho ter chamado Belo de pai.
“Eu vou no fórum me explicar sobre essas minhas palavras. E também tenho que ir no fórum explicar por que é que eu expus uma pessoa defendendo o meu filho, que estava dando selinho e postando, na boca de outro homem com quase 60 anos, que não é nada dele? Eu tô tendo que ir no fórum me explicar o motivo de eu ter exposto a pessoa defendendo o meu filho”, afirmou.
No entanto, em meio ao desabafo o ex de Rayane desviou o assunto e chegou a citar um suposto trisal e apresentou uma nova versão sobre o que teria acontecido entre Rayane e Nicole.
“Tem trisal sim; a outra menina lá é maneirona, gente boa, bonita; aí ela descobriu que a outra tava ganhando mais coisa do que ela, que o amigo lá tá dando mais atenção pra outra do que pra ela; tá quase separando pra ficar com a outra; a outra já tá ganhando coisa pra caramba, é escola de samba, é carro, é apartamento, e já a outra tá ficando pra trás; descobriu, foi lá e saiu no braço com o amigo, e quebrou dedo, e bagulho doido. Tem gravação e tudo, hein! Tem gravação e tudo!”, declarou.