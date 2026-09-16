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Ex-marido de Thais Carla denuncia ataques racistas a filha com a influenciadora; veja vídeo

Abalado, o empresário e produtor contou que recebeu mensagens de uma seguidora atacando a aparência de Eva

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 21:13

Israel Reis é pai de Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6
Israel Reis é pai de Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6 Crédito: Reprodução | Instagram

Israel Reis, ex-esposo de Thais Carla, usou as redes sociais nesta quarta-feira (16) caso de racismo em relação ao cabelo crespo de sua filha caçula, Eva, de 6 anos.

Abalado, o empresário e produtor contou que recebeu mensagens de uma seguidora atacando a aparência de Eva e anunciou que pretende tomar medidas cabíveis.

Thais Carla

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"Recebi essas mensagens de uma seguidora que me deixou um pouquinho abalado, falando do cabelo da minha filha. Minha filha de 6 anos, uma criança. A pessoa dizia que o cabelo era horrível, feio, que estava tirando a beleza dela, chegou a comparar o cabelo da minha filha com um pavão", começou Israel.

"A primeira coisa que eu pensei foi: graças a Deus a minha filha não tem acesso à internet, não sabe ler ainda direito e está livre desse tipo de comentário. Eu, como adulto, já fiquei triste. Imagina uma criança tendo acesso e lendo esse tipo de coisa", desabafou.

Em seguida, o influenciador fez uma reflexão sobre racismo e representatividade do cabelo crespo. "Eu sou um homem preto, graças a Deus, pai de duas meninas negras, e sei que durante muito tempo fizeram pessoas pretas acreditarem que cabelo liso era o mais bonito, era o mais arrumado, enquanto crespo precisava ser escondido, precisava alisar ou ficar preso. Eu, como pai de duas meninas lindas, Maria e Eva, meninas negras, quero que elas olhem para o cabelo delas e vejam beleza. Quero que elas entendam que o problema nunca esteve nelas. O problema está no olhar dos preconceituosos", declarou.

Israel ainda alertou sobre os perigos da internet para as crianças. "Eva e Maria não têm acesso a redes sociais. Apesar de elas aparecerem nos vídeos, elas não olham os comentários, não ficam no Instagram, no TikTok. Eu tento tirar o máximo possível. Crianças não devem ter acesso às redes sociais. Elas ainda não têm estrutura para lidar com a crueldade de algum adulto", afirmou.

"Isso pode configurar injúria racial! Desde 2023, a injúria racial é tratada como crime. Estar atrás de uma tela não é liberdade para atacar uma criança ou qualquer outra pessoa. Isso é errado, é crime", disse. "O que devemos fazer: primeiro, guardar as provas, tirar prints, gravar a tela, salvar o perfil, a data, o horário. Denunciar na plataforma, procurar as autoridades, e aí sim bloquear a pessoa. É o que eu vou fazer também", encerrou o empresário.

Israel e Thais Carla anunciaram a separação em 10 de julho deste ano, após 11 anos de relacionamento e um casamento oficializado em 2016. Na nota conjunta, o ex-casal afirmou que a decisão foi "madura" e que as filhas, Maria Clara, de 9, e Eva, de 6, seguem como prioridade de ambos.

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