GASTRONOMIA

Ex-MasterChef Irina Cordeiro participa de festival gastronômico gratuito em Salvador

Mesa Ao Vivo Bahia reunirá grandes chefs de cozinha nos dias 12 e 13 de dezembro, no Mercado do Rio Vermelho

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 22:28

Irina Cordeiro é uma das atrações confirmadas do Mesa Ao Vivo Bahia 2026 Crédito: Reprodução

Conhecida nacionalmente por sua participação no 'MasterChef Profissionais', Irina Cordeiro é uma das atrações confirmadas do Mesa Ao Vivo Bahia 2026. O festival gastronômico acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, no Mercado do Rio Vermelho, em Salvador, com entrada gratuita, mediante inscrição prévia.

Além de Irina, o evento reunirá nomes como Jimmy Ogro, Isadinha, Dante Bassi, Kafe Bassi, Cafira Foz, Eduardo Ortiz, Solange Borges, Kaywa Hilton, Pablo Rodrigues, Mário Santiago, José Morchon, Marcos Lerner e Olivia Fonseca.

Pratos da chef Irina Cordeiro 1 de 11

Com o tema “Bahia, ancestralidade reinventada: o futuro da gastronomia e do turismo em movimento”, a programação contará com aulas-show e experiências que valorizam os ingredientes locais e as receitas transmitidas entre gerações.

Durante os dois dias de evento, o público poderá acompanhar o preparo dos pratos, aprender técnicas culinárias e conhecer novas interpretações de receitas tradicionais da cozinha baiana.

Jantar especial

O festival também contará com o Jantar Magno, experiência gastronômica que reunirá chefs convidados em uma celebração da culinária baiana. As reservas deverão ser realizadas diretamente com o restaurante responsável.

As inscrições gratuitas para o Mesa Ao Vivo Bahia serão abertas em breve no site oficial do evento.

Serviço

O quê: Mesa Ao Vivo Bahia 2026

Quando: 12 e 13 de dezembro

Onde: Mercado do Rio Vermelho, Salvador