SUPERAÇÃO

Ex-morador de rua cria aplicativo de transporte, reúne frota de 170 carros e fatura R$ 120 mil por mês

Sérgio Brito trabalhou 12 horas por dia durante oito meses para juntar R$ 35 mil e lançar plataforma que hoje funciona em seis cidades

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:53

Sérgio Brito Crédito: Reprodução/TV Globo

Depois de passar quase três anos em situação de rua, perder o emprego durante a pandemia e começar a trabalhar como motorista de aplicativo, Sérgio Brito decidiu criar a própria plataforma de transporte. Quatro anos depois do lançamento, o negócio fatura R$ 120 mil por mês e conta com uma frota de 170 veículos.

O aplicativo foi criado em 2022, em Araxá, no interior de Minas Gerais, e atualmente também está presente em Sacramento, Ibiá, Monte Carmelo, Catalão e Patos de Minas. Antes de chegar ao empreendedorismo, no entanto, Sérgio passou por uma trajetória marcada por dificuldades.

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Sérgio vivia no interior de São Paulo quando decidiu ir para Minas Gerais para trabalhar na colheita de café. Segundo ele, as condições encontradas no campo eram precárias e fizeram com que deixasse o trabalho. “Eu passei quase três anos morando na rua”, relembrou.

O empreendedor contou que só retornou para casa depois de ser encontrado pela própria família. Até então, resistia à ideia de voltar. “Eu queria voltar como vencedor”, explicou.

A trajetória começou a mudar depois que Sérgio participou de um concurso de modelos em Franca, no interior paulista. Ele conquistou o segundo lugar e ganhou um curso de gastronomia. A oportunidade abriu caminho para um emprego em um hotel de Araxá, onde trabalhou durante sete anos.

Durante a pandemia de Covid-19, Sérgio perdeu o emprego e passou a trabalhar como motorista de aplicativo. A experiência fez surgir a ideia de desenvolver uma plataforma própria de transporte.

Sem experiência anterior no setor de tecnologia, ele começou a estudar o assunto para tirar o projeto do papel. O investimento inicial necessário era de R$ 35 mil. Para conseguir o dinheiro, Sérgio trabalhou como motorista durante oito meses, cumprindo jornadas de 12 horas por dia. Com o valor reunido, lançou o aplicativo em 2022.

Negócio fatura R$ 120 mil por mês

Atualmente, a empresa fatura cerca de R$ 120 mil mensais. Uma das estratégias adotadas por Sérgio para atrair e manter os motoristas parceiros foi oferecer benefícios além das corridas.

Os condutores têm acesso a aulas de inglês, cartão de saúde, descontos em abastecimento e carro de apoio em situações como acidentes e pneus furados.

A empresa também cobra dos motoristas uma taxa fixa de 15% sobre o valor das corridas. Segundo Sérgio, a procura para entrar na plataforma já supera a capacidade atual da empresa. Mais de 1.100 motoristas estariam na fila de espera para começar a utilizar o aplicativo. “Ele vai ligar para a central e a central vai mandar um carro de apoio. É por isso que hoje existem mil e cem motoristas na fila de espera”, explicou.