Ex-morador de rua cria aplicativo de transporte, reúne frota de 170 carros e fatura R$ 120 mil por mês

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:53
Depois de passar quase três anos em situação de rua, perder o emprego durante a pandemia e começar a trabalhar como motorista de aplicativo, Sérgio Brito decidiu criar a própria plataforma de transporte. Quatro anos depois do lançamento, o negócio fatura R$ 120 mil por mês e conta com uma frota de 170 veículos.
O aplicativo foi criado em 2022, em Araxá, no interior de Minas Gerais, e atualmente também está presente em Sacramento, Ibiá, Monte Carmelo, Catalão e Patos de Minas. Antes de chegar ao empreendedorismo, no entanto, Sérgio passou por uma trajetória marcada por dificuldades.
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Sérgio vivia no interior de São Paulo quando decidiu ir para Minas Gerais para trabalhar na colheita de café. Segundo ele, as condições encontradas no campo eram precárias e fizeram com que deixasse o trabalho. “Eu passei quase três anos morando na rua”, relembrou.
O empreendedor contou que só retornou para casa depois de ser encontrado pela própria família. Até então, resistia à ideia de voltar. “Eu queria voltar como vencedor”, explicou.
A trajetória começou a mudar depois que Sérgio participou de um concurso de modelos em Franca, no interior paulista. Ele conquistou o segundo lugar e ganhou um curso de gastronomia. A oportunidade abriu caminho para um emprego em um hotel de Araxá, onde trabalhou durante sete anos.
Durante a pandemia de Covid-19, Sérgio perdeu o emprego e passou a trabalhar como motorista de aplicativo. A experiência fez surgir a ideia de desenvolver uma plataforma própria de transporte.
Sem experiência anterior no setor de tecnologia, ele começou a estudar o assunto para tirar o projeto do papel. O investimento inicial necessário era de R$ 35 mil. Para conseguir o dinheiro, Sérgio trabalhou como motorista durante oito meses, cumprindo jornadas de 12 horas por dia. Com o valor reunido, lançou o aplicativo em 2022.
Negócio fatura R$ 120 mil por mês
Atualmente, a empresa fatura cerca de R$ 120 mil mensais. Uma das estratégias adotadas por Sérgio para atrair e manter os motoristas parceiros foi oferecer benefícios além das corridas.
Os condutores têm acesso a aulas de inglês, cartão de saúde, descontos em abastecimento e carro de apoio em situações como acidentes e pneus furados.
A empresa também cobra dos motoristas uma taxa fixa de 15% sobre o valor das corridas. Segundo Sérgio, a procura para entrar na plataforma já supera a capacidade atual da empresa. Mais de 1.100 motoristas estariam na fila de espera para começar a utilizar o aplicativo. “Ele vai ligar para a central e a central vai mandar um carro de apoio. É por isso que hoje existem mil e cem motoristas na fila de espera”, explicou.
O aplicativo, que começou em Araxá, já alcançou seis cidades e transformou a experiência de Sérgio como motorista na principal fonte de um negócio que hoje movimenta R$ 120 mil por mês.