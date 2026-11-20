CLIMÃO

Ex-mulher de Alberto Cowboy critica silêncio do ex-BBB após boatos de romance com Jordana

Após encontro regado a vinho, Priscilla Monroy abriu o jogo sobre a relação com a advogada e mandou recado para o ex

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:50

Ex de Alberto Cowboy fala sobre noite de vinho dele com ex-BBB Jordana Crédito: Reprodução/Instagram

Priscilla Monroy, ex-mulher de Alberto Cowboy, gravou um vídeo nas redes sociais para acabar com os rumores de que o ex-marido estaria namorando a advogada Jordana Morais. Os boatos começaram na terça-feira (17), quando os dois ex-colegas do 'BBB 26' mostraram vídeos tomando vinho juntos no apartamento dela, em São Paulo.

Ex-BBB's Jordana e Alberto Cowboy fizeram uma noite de vinho 1 de 9

Priscilla saiu em defesa de Jordana, com quem mantém amizade próxima, e afirmou que a vida amorosa de Alberto não diz mais respeito a ela. Os dois encerraram um casamento de quatro anos há cerca de um mês. Antes de Cowboy entrar no programa da Globo, em janeiro, o casal morava nos Estados Unidos.

No vídeo, Priscilla contou que a advogada sempre foi atenciosa com ela e até tentou ajudar o casamento dos dois em momentos difíceis. Ela disse que ficou chateada ao ver pessoas ligando o fim da sua relação ao encontro dos dois e comparando a aparência delas.

"Primeiro fato: a Jordana sempre foi uma pessoa muito querida comigo. Ela não era só amiga do Alberto, ela é a minha amiga. E eu sempre tive uma relação de muito carinho e confiança com ela. Eu confio muito nela, e eu não tenho motivo nenhum pra questionar a amizade dela", afirmou Priscilla.

Alberto Cowboy com a ex-esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

Priscilla também reclamou da postura de Alberto, que ainda não falou nada sobre o assunto. Para ela, faltou cuidado da parte dele ao deixar duas mulheres se explicando sozinhas para o público. "Mais uma vez eu vejo duas mulheres tendo que se explicar publicamente, enquanto ele sequer se pronunciou. Não existe rivalidade entre mim e a Jordana", completou.