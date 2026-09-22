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Ex-mulher de Bruno Avelar fala de reação dos filhos ao saber da morte do pai em queda de helicóptero e fala de promessa feita ao empresário: 'Vou cumprir'

Cláudia Guimarães, que viveu cerca de 17 anos com o empresário, prometeu cuidar dos dois filhos do ex-casal e revelou como eles reagiram à perda do pai

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:15

Cláudia Guimarães e Bruno Avelar
Cláudia Guimarães e Bruno Avelar Crédito: Reprodução

Cláudia Guimarães, ex-mulher de Bruno Avelar e mãe dos dois filhos do empresário, se pronunciou nesta terça-feira (22) após a confirmação da morte dele no acidente de helicóptero que também matou o cantor Rick, da dupla com Renner.

Em uma mensagem de despedida publicada nas redes sociais, Cláudia contou como Kai, de 10 anos, e Kevin, de 13, estão lidando com a morte do pai. Ela e Bruno ficaram juntos por cerca de 17 anos e se separaram no início de 2025. “Sei que você está ao lado do Pai e que, de algum lugar, consegue nos ver. Por isso, quero que saiba: as crianças estão bem”, iniciou.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses

Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram

Na homenagem, Cláudia falou especialmente sobre a reação de Kai, a quem chamou de “clone em miniatura” do empresário. Segundo ela, o menino tem tentado cuidar das pessoas próximas mesmo diante da própria perda. “O Kai, seu clone em miniatura, está igualzinho a você. Cuidando de todos, dando suporte e tentando ser forte por cada pessoa ao redor. Já ligou para as avós, para o primo, para o tio e para os amigos”, escreveu.

Para Cláudia, a atitude do filho lembra uma característica marcante de Bruno. “Esse seu jeito de cuidar das pessoas é a sua marca registrada, e é lindo vê-lo vivendo isso”, completou.

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Promessa feita durante 17 anos juntos

Cláudia também afirmou que pretende cumprir os desejos compartilhados por Bruno durante os anos em que viveram juntos. Além de permanecer próxima à família do empresário, ela prometeu dedicar-se aos dois filhos.

“E, assim como eu te prometi, honrarei todos os desejos que você compartilhou comigo durante 17 anos. Estarei ao lado da sua família, do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Cuidarei, com todo o meu amor e todas as minhas forças, daquilo que sempre foi o mais precioso para nós: os nossos filhos”, declarou.

No fim da despedida, ela pediu forças para seguir cuidando das crianças. “Só te peço uma coisa: daí de cima, dá-me forças para continuar. Ajude-me a conduzir os nossos filhos, a ampará-los e a seguir por nós três. Pode descansar em paz. Eu cumprirei a minha promessa”, finalizou.

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