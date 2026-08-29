ARRASADA

Ex-mulher de Giovani diz que descobriu outra mulher após cantor pedir um tempo: ‘Ele saiu dizendo “te amo”’

Anna Carolina Morais afirmou que o sertanejo deixou a casa para fazer um show, pediu espaço por telefone e depois teria sido visto acompanhado em um sítio

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 21:42

Giovani largou a esposa Crédito: Reprodução

Anna Carolina Morais, ex-mulher do cantor Giovani, da dupla com Gian, se pronunciou sobre o fim do casamento e afirmou ter descoberto pelas redes sociais que o sertanejo estava acompanhado de outra mulher após pedir um tempo na relação.

Segundo Anna, os dois ainda não tiveram uma conversa presencial sobre a separação e também não discutiram formalmente um divórcio. Ela contou que recebeu uma ligação do cantor depois de um show, quando ele teria dito que precisava de um período sozinho e que ficaria em um sítio.

Cantor Giovani abandonou a esposa 1 de 11

“Giovani não acabou o casamento conversando. Não existe divórcio ainda. Não tivemos uma conversa de frente sobre isto. Ele disse por telefone que precisava de um tempo. Agora está claro para mim o tempo da nossa casa de campo. Ele foi viver o que queria viver”, afirmou.

Anna diz ter descoberto outra mulher pelas redes

De acordo com o relato, dias depois ela soube, por meio de amigos e de publicações nas redes sociais, que Giovani estaria acompanhado de uma mulher identificada como Flávia.

“Para a minha surpresa, ele não foi sozinho. Ele levou para a nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio”, disse.

Vídeos do cantor ao lado da mulher passaram a circular nas redes sociais. Após a repercussão, a assessoria de Giovani confirmou o fim do casamento, segundo informações citadas pela publicação.

Anna também afirmou que não houve uma grande briga antes do afastamento. Segundo ela, o cantor saiu de casa para trabalhar e chegou a se despedir com uma declaração de amor.

“Ele saiu de casa para um show falando ‘te amo’ e não voltou. Está tudo bem. Sou uma mulher muito forte! Esse será meu único pronunciamento sobre o assunto”, declarou.

Casamento ainda não teve conversa formal

Anna Carolina afirmou ainda que ficou sabendo da separação também por amigos que viram notícias e publicações sobre o término. Segundo ela, até o momento, não houve uma conversa direta entre os dois para tratar oficialmente do fim da relação.

Mesmo dizendo estar muito triste com a situação, ela afirmou respeitar a decisão do cantor e indicou que não pretende voltar a falar publicamente sobre o episódio.