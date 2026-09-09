Ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo rompe com irmão de Camila Sousa após reconciliação; sobrinha se casou com o ex da tia

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00
Um novo racha movimenta a família de Iran Ângelo. A empresária e o sobrinho, Yugnir Ângelo, deixaram de se seguir nas redes sociais após o influenciador se reaproximar da irmã, Camila Sousa, atual mulher do jogador Hulk.
A situação chama atenção pelo histórico familiar. Quando o casamento de Iran e Hulk chegou ao fim, em 2019, e o jogador iniciou um relacionamento com Camila, sobrinha da então esposa, Yugnir ficou ao lado da tia e se afastou da própria irmã.
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Durante os anos seguintes, Yugnir e a mulher, Mirela Janis, mantiveram uma relação próxima com Iran. Os três apareciam juntos em encontros, viagens e publicações nas redes sociais.
A relação, no entanto, começou a mudar. Há algum tempo, Yugnir e Mirela já não eram vistos com frequência na companhia da empresária. Agora, Iran e o sobrinho também deixaram de se seguir no Instagram.
A mudança ocorreu em meio à reaproximação de Yugnir e Camila. No último dia 5 de setembro, aniversário da médica, o influenciador enviou uma cesta de café da manhã e voltou a demonstrar publicamente carinho pela irmã.
Camila comemorou a reconciliação em uma publicação nas redes sociais e afirmou que, depois de anos de distância, percebeu que determinados vínculos permanecem apesar dos conflitos.
"Recebi uma resposta de Deus. Depois de alguns anos de distância e silêncio, percebi que existem laços que o tempo pode até afastar, mas nunca consegue apagar. Irmão é parte da nossa história, origem, de quem somos", escreveu.
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Yugnir também se manifestou publicamente. "Feliz aniversário, Camila! Desejo um ano cheio de saúde, paz e coisas boas pra você. Fico feliz de poder te desejar isso de perto. Te amo, irmã!", declarou.
O histórico da família
Iran Ângelo foi casada com Hulk por 12 anos e teve três filhos com o jogador. O fim da relação ganhou enorme repercussão quando, meses depois da separação, veio a público o relacionamento do atleta com Camila Sousa, sobrinha de Iran.
Na ocasião, a situação também provocou divisões dentro da família. Yugnir optou por permanecer próximo da tia e se distanciou de Camila.
Anos depois, a reconciliação entre os irmãos parece ter provocado uma nova mudança nas relações familiares. Iran não comentou diretamente o rompimento com o sobrinho.
Em meio à situação, porém, a empresária tem publicado mensagens de reflexão no Instagram. Uma delas dizia: "Alguns processos precisam ser vividos em silêncio, só Deus e a gente...". Não há confirmação de que a postagem tenha relação com Yugnir ou com a reaproximação dele com Camila.