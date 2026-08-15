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Ex-mulher de Latino acusa cantor de agressão e ameaças e revela detalhes de briga: 'Momentos horríveis'

Raffa Rarbbie, de 27 anos, afirma ter vivido episódios de violência física e patrimonial durante o relacionamento com o cantor e diz que já pediu a separação

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07:36

Raffa Rarbbie e Latino Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-mulher do cantor Latino, de 53 anos, Raffa Rarbbie, de 27, fez um longo desabafo na noite desta sexta-feira (14) e relatou episódios de agressividade, ameaças e violência patrimonial que, segundo ela, teriam acontecido durante o relacionamento. A influenciadora também afirmou que sua mãe teria sido alvo de comportamentos agressivos e revelou que já formalizou o pedido de separação.

"Eu simplesmente estou passando os momentos mais horríveis da minha vida. Depois de dias e muitos dias, eu estou tentando vir falar com vocês, mas é muito difícil. Dói muito você ter acreditado em alguém, você ter confiado em alguém, e você simplesmente receber as piores coisas dessa pessoa. E quando eu falo piores, é piores mesmo. Eu estou falando de ingratidão, eu estou falando de agressão contra mim, contra minha mãe", iniciou Raffa em um vídeo de pouco mais de 15 minutos.

Raffa Rarbbie e Latino 1 de 9

Durante o relato, a influenciadora exibiu vídeos nos quais Latino aparece com o tom de voz elevado enquanto discute com ela e com a mãe. Em um dos trechos, o cantor aparece dizendo:

"Aí implica, cria problema na cabeça dos outros e depois sai como a pobre coitada. É assim que as mulheres fazem com os homens. Vocês são tudo um bando de bosta. É isso que vocês fazem. Até o cara atirar, ficar louco e dar um monte de tiro e morrer, e sair sacudindo essa porra toda. Por isso que os caras ficam loucos".

Raffa também afirmou que o cantor teria destruído seu celular durante uma discussão. Segundo ela, a atitude teria sido uma tentativa de impedir que registros do episódio fossem preservados.

Raffa Rarbbie mostra telefone destruído Crédito: Reprodução/Instagram

"O narcisista agressor, ele tenta desfazer todas as provas que estão contra ele. Já ouviram falar em queima de arquivo?... O que essa pessoa não imaginou é que talvez isso tenha dado certo em outros momentos, em outras relações. Porque hoje muita coisa passa a fazer sentido. Mas o que essa pessoa não imaginou é que existia um iCloud conectado àquele telefone. E se a intenção era fazer eu perder todo o telefone, não conseguiu", afirmou.

Segundo a influenciadora, o episódio teria começado após um desentendimento envolvendo um funcionário da empresa administrada por ela, pela mãe e pelo cantor. Raffa contou que decidiu intervir ao perceber que Latino estaria aumentando o tom de voz com sua mãe.

"Eu saí correndo de dentro do meu quarto, e como eu não tinha como provar o que estava acontecendo ali, peguei o meu celular e entrei gravando", relatou. "Quando eu entrei, a pessoa simplesmente gritando, xingando, falando um monte de coisa horrorosa. A pessoa olhou para mim e falou assim: 'Está gravando? Pode gravar, pode gravar'. E aí eu continuei com o telefone", acrescentou.

Raffa afirmou que, depois de perceber que estava sendo filmado, Latino teria tentado tomar o aparelho de suas mãos.

Raffa Rarbbie 1 de 20

"Só que na hora que a pessoa se deu conta, gritando, falando palavrão, uma agressividade absurda, eu acho que se tocou no que estava fazendo. Qual foi a ideia? 'Eu vou destruir essa imagem, porque eu sei que essa imagem vai mostrar para as pessoas aquilo que eu nunca mostrei. Vai mostrar aquilo que eu finjo ser e não sou'", contou.

A influenciadora disse ainda que tentou proteger o celular, mas que o aparelho acabou sendo destruído durante a confusão.

"A pessoa simplesmente voou em cima de mim, a minha mãe entrou no meio, uma cena horrorosa, e a pessoa tentou pegar o telefone de todas as formas até que conseguiu, porque uma pessoa de 2 metros de altura e a outra de 1,70 e pouco não vai conseguir segurar. Até porque eu estava morrendo de medo, eu trabalho com a minha cara. Se aquela agressividade viesse para a minha cara, o que iria ser da minha cara? A pessoa pegou o celular, xingou, e jogou no chão até estraçalhar. Foi uma das noites mais horríveis da minha vida", disse.

Raffa Rarbbie expõe troca de mensagens com Latino Crédito: Reprodução/Instagram

Raffa diz que episódios se repetiram

Ao explicar por que decidiu falar publicamente sobre o relacionamento somente agora, Raffa afirmou que acreditava que a situação poderia melhorar. Ela também descreveu o que chamou de comportamento de um "relacionamento com narcisista".

"Eu tenho um defeito muito grande de acreditar que as pessoas vão melhorar, de acreditar na palavra das pessoas", desabafou.

"Para quem já foi vítima de pessoas assim, de narcisistas, sabe o quanto eles conseguem enganar emocionalmente as pessoas. Eles sempre vão exatamente onde você tem um ponto de fraqueza, eles descobrem sempre onde é", afirmou.

Raffa ainda contou que teria ouvido falas que considerou graves ao longo da relação e que, em algumas ocasiões, Latino teria pedido desculpas posteriormente.

"Então eu já ouvi as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Mas depois a pessoa vinha, muitas vezes, pedia desculpa. Afinal, eu estou falando de quase 7 anos. Só que nos últimos meses eles pioraram absurdamente. Nos últimos 12 meses, tiveram momentos horríveis", relatou.

No fim do vídeo, a influenciadora afirmou que decidiu encerrar o relacionamento e que pretende buscar seus direitos na Justiça.

"Essa pessoa vai responder por tudo aquilo que ela fez contra mim, contra minha mãe. E, além de tudo isso, no mesmo dia eu pedi a separação. E a pessoa está tentando me atacar de todas as formas. Já quebrou coisas minhas, patrimônio meu, de celular, enfim", concluiu.

Latino ainda não se manifestou publicamente sobre as acusações. O espaço segue aberto para posicionamento do cantor.