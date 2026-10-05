POLÊMICA

Ex-namorada processa ator Rafael Cardoso após 'rombo' em cartão de crédito e expõe calote; dívida é de R$ 340 mil

Vivian Linhares afirma que ator reconheceu dívida de R$ 230 mil em acordo, mas não teria cumprido pagamentos; Rafael ainda não foi citado no processo

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:37

Rafael Cardoso surpreendeu fãs Crédito: Camila Maia | TV Globo

Rafael Cardoso está sendo processado pela ex-namorada, a modelo Vivian Linhares, por uma suposta dívida acumulada durante o relacionamento dos dois. Na ação, ajuizada em junho deste ano, ela pede o pagamento de mais de R$ 340 mil, considerando o valor atualizado da dívida e uma indenização por perdas e danos.

Segundo informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Vivian afirma no processo que Rafael começou a utilizar o cartão de crédito dela no início do relacionamento, em 2023. De acordo com o relato apresentado à Justiça, uma fatura que costumava ficar em torno de R$ 4 mil teria chegado a R$ 50 mil.

Fazenda de Rafael Cardoso 1 de 7

A modelo sustenta que o uso do cartão continuou durante o namoro e que também emprestou R$ 180 mil ao ator para a compra de um carro.

Segundo Vivian, o veículo adquirido com o dinheiro emprestado ficou inicialmente registrado no nome dela, a pedido de Rafael. Posteriormente, a modelo afirma que foi convencida pelo então namorado a assinar documentos para a transferência do automóvel sob a justificativa de que ele seria vendido. Ela diz, porém, ter descoberto posteriormente que o carro havia sido transferido para um sobrinho do ator sem que ela recebesse qualquer pagamento pela operação.

Ainda de acordo com as alegações apresentadas no processo, Rafael teria ido ao Rio de Janeiro no final de 2023 e não retornado, deixando despesas vencidas e outras ainda a vencer no nome da ex-namorada. Vivian afirma que a situação financeira chegou a fazer com que ela atrasasse mensalidades da faculdade.

Ex diz que Rafael reconheceu dívida de R$ 230 mil

Em 2024, Vivian registrou um boletim de ocorrência contra Rafael por suposto estelionato. Em julho do mesmo ano, segundo a ação, os dois teriam firmado um Termo de Confissão de Dívida. Pelo documento, Rafael teria reconhecido uma dívida de R$ 230 mil e concordado com condições para quitar o valor.

A modelo afirma, no entanto, que o acordo não foi cumprido. Agora, Vivian pede que Rafael seja condenado ao pagamento de R$ 321.567,70, quantia que corresponderia à dívida atualizada com juros. Ela também solicita R$ 20 mil por perdas e danos. Somados, os pedidos chegam a R$ 341.567,70.

Vivian também pediu à Justiça medidas para tentar garantir o pagamento caso obtenha uma decisão favorável.

Entre as solicitações estão o bloqueio do valor cobrado em contas bancárias do ator e de empresas nas quais ele seria sócio majoritário, além da penhora de participações societárias, restrições sobre veículos registrados em seu nome e indisponibilidade de imóveis.

Na ação, a modelo afirma ter contratado uma empresa especializada para levantar informações patrimoniais do ex. Segundo ela, Rafael teria três veículos registrados em seu nome, participação em pelo menos quatro empresas e imóvel próprio.

Vivian também alegou que o ator teria renda presumida de R$ 100 mil e cartões de crédito premium, informações usadas pela defesa para sustentar que ele teria capacidade econômica para arcar com a cobrança.

Rafael ainda não foi citado

O processo foi iniciado em junho e redistribuído para outra vara em agosto. Até a publicação das informações, o pedido de bloqueio apresentado por Vivian ainda não havia sido analisado pela Justiça.