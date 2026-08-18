Ex-namorado de atriz americana estava em apartamento quando ela morreu, diz jornal

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Felipe Sena
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:29
A morte precoce da atriz americana Hayden Panettieri chocou fãs no domingo (16). A artista morreu aos 36 anos, em um imóvel residencial em Greenville, na Carolina do Sul.
Conhecida pelas séries Heroes e Nashville, além da franquia Pânico, ela foi encontrada inconsciente após parada cardíaca e declarada morta após tentativas de reanimação.
Hayden Panettiere
Segundo o jornal NBC News, o ex-namorado de Hayden, Brian Hickerson, e o irmão dele, Zach Hickerson, estavam no mesmo complexo de apartamentos Judson Mill Lofts na Carolina do Sul onde a atriz sofreu parada cardíaca, de acordo com boletim de ocorrência obtido pelo veículo de comunicação.
O relatório prosseguiu dizendo que Zach Hickerson não demonstrou nenhum tipo de emoção, enquanto profissionais de serviços médicos de emergência prestavam socorro.
Segundo o jornal, Brian Hickerson mostrou à polícia um saco com medicamentos que Panettiere estava tomando na época de sua morte.
O Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenvile informou que a causa da morte de Panettieri está sob investigação.
O NBC deu detalhes do ocorrido. Autoridades teriam recebido uma ligação para o 911 por volta das 13h50 de domingo, relatando “parada cardíaca” no complexo de apartamentos, segundo o gabinete do legista.
Os socorristas iniciaram os procedimentos de suporte cardíaco, mas as tentativas de reanimação não resultaram em nada. Panettiere foi declarada morta às 14h32.
O relacionamento da atriz com o Hickerson parece ter chegado ao fim em 2020 em meio a alegações de violência doméstica, descrita na autobiografia “This Is Me: A Reckoning” (Estou Sou Eu: Um Acerto de Contas), publicada três meses antes de sua morte.
Panettiere escreveu no livro que em uma noite, Hickerson a espancou de forma tão violenta que ela não conseguiu sair de casa por semanas.
Hickerson foi preso em 2 de maio de 2019, sob a acusação de ter ferido um cônjuge ou namorada, segundo registros do tribunal criminal do Condado de Los Angeles.
Ele foi declarado inocente em 20 de abril de 2021 e foi condenado, no ano seguinte, a quatros anos de liberdade condicional.
Em um comunicado divulgado em 2020, Panettieri afirmou que estava tornando público o abuso sofrido para inspirar outras pessoas em relacionamentos abusivos a buscarem ajuda.