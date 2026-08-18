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Ex-namorado de atriz americana estava em apartamento quando ela morreu, diz jornal

Foram divulgados detalhes da morte de Hayden Panettieri, encontrada morta em apartamento na Carolina do Sul

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:29

Hayden Panettieri Crédito: Reprodução | Instagram

A morte precoce da atriz americana Hayden Panettieri chocou fãs no domingo (16). A artista morreu aos 36 anos, em um imóvel residencial em Greenville, na Carolina do Sul.

Conhecida pelas séries Heroes e Nashville, além da franquia Pânico, ela foi encontrada inconsciente após parada cardíaca e declarada morta após tentativas de reanimação.

Hayden Panettiere 1 de 25

Segundo o jornal NBC News, o ex-namorado de Hayden, Brian Hickerson, e o irmão dele, Zach Hickerson, estavam no mesmo complexo de apartamentos Judson Mill Lofts na Carolina do Sul onde a atriz sofreu parada cardíaca, de acordo com boletim de ocorrência obtido pelo veículo de comunicação.

O relatório prosseguiu dizendo que Zach Hickerson não demonstrou nenhum tipo de emoção, enquanto profissionais de serviços médicos de emergência prestavam socorro.

Segundo o jornal, Brian Hickerson mostrou à polícia um saco com medicamentos que Panettiere estava tomando na época de sua morte.

O Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenvile informou que a causa da morte de Panettieri está sob investigação.

O NBC deu detalhes do ocorrido. Autoridades teriam recebido uma ligação para o 911 por volta das 13h50 de domingo, relatando “parada cardíaca” no complexo de apartamentos, segundo o gabinete do legista.

Os socorristas iniciaram os procedimentos de suporte cardíaco, mas as tentativas de reanimação não resultaram em nada. Panettiere foi declarada morta às 14h32.

O relacionamento da atriz com o Hickerson parece ter chegado ao fim em 2020 em meio a alegações de violência doméstica, descrita na autobiografia “This Is Me: A Reckoning” (Estou Sou Eu: Um Acerto de Contas), publicada três meses antes de sua morte.

Panettiere escreveu no livro que em uma noite, Hickerson a espancou de forma tão violenta que ela não conseguiu sair de casa por semanas.

Hickerson foi preso em 2 de maio de 2019, sob a acusação de ter ferido um cônjuge ou namorada, segundo registros do tribunal criminal do Condado de Los Angeles.

Ele foi declarado inocente em 20 de abril de 2021 e foi condenado, no ano seguinte, a quatros anos de liberdade condicional.