Ex-namorado de Hayden Panettiere vira alvo de ataques por morte da atriz; ele chegou a ser condenado por agredí-la

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MetrópoIes
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:56
Antes de morrer, a atriz Hayden Panettiere teria viajado para a Carolina do Sul (EUA) acompanhada do ex-namorado Brian Hickerson, com quem manteve um relacionamento marcado por episódios de violência doméstica. Por isso, ele passou a ser detonado nas redes sociais.
Hayden Panettiere
Segundo o Daily Mail, os dois embarcaram de Los Angeles no sábado (15/8), um dia antes de a atriz ser encontrada morta aos 36 anos.