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Ex-namorado de Hayden Panettiere vira alvo de ataques por morte da atriz; ele chegou a ser condenado por agredí-la

Um dia antes de morrer, Hayden Panettiere teria viajado com  Brian

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:56

Brian e Hayden Panettiere
Brian e Hayden Panettiere Crédito: Reprodução

Antes de morrer, a atriz Hayden Panettiere teria viajado para a Carolina do Sul (EUA) acompanhada do ex-namorado Brian Hickerson, com quem manteve um relacionamento marcado por episódios de violência doméstica. Por isso, ele passou a ser detonado nas redes sociais.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por CarlaVanWagoner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 por Divulgação
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere interpretou a aspirante a cantora country Juliette Barnes na série de TV Nashville por Divulgação
Hayden Panettiere por Everett Collection / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Ga Fullner / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Phil Stafford / Shutterstock.com
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
Hayden Panettiere por Reprodução/Instagram
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Hayden Panettiere em As Apimentadas por Divulgação

Segundo o Daily Mail, os dois embarcaram de Los Angeles no sábado (15/8), um dia antes de a atriz ser encontrada morta aos 36 anos.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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