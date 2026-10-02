Ex-noivo de Gypsy Rose, jovem que inspirou a série 'The Act', morre aos 34 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:06
Ken Urker, ex-companheiro de Gypsy Rose Blanchard, foi encontrado morto dentro de casa na Louisiana (EUA), na última quinta-feira (1). A perda ocorreu justamente na data em que ele completava 34 anos de idade.
A polícia local foi acionada pela própria influenciadora após Ken parar de responder às mensagens enviadas para parabenizá-lo pelo aniversário. Equipes do Gabinete do Xerife de Lafourche chegaram ao imóvel por volta das 18h15 e já o encontraram sem sinais vitais sobre a cama.
Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker
Apesar de a perícia oficial ainda apurar as circunstâncias do óbito, Gypsy declarou acreditar que Ken sofreu uma overdose, embora não saiba se o ato foi intencional. Ela relatou que o rapaz vinha passando por uma fase delicada de instabilidade emocional antes do ocorrido.
Gypsy associou o sofrimento do ex-parceiro ao ódio gratuito que ele recebia diariamente nas redes sociais, especialmente em fóruns do Reddit e no TikTok. Segundo ela, a perseguição causou forte impacto no bem-estar mental de Ken.
O relacionamento dos dois começou ainda durante os anos de detenção de Gypsy, condenada à época pela morte da mãe, Dee Dee Blanchard, drama retratado na série 'The Act'. Ken conheceu o caso por documentários e passou a trocar cartas com a jovem, vínculo que evoluiu para um noivado e gerou a filha Aurora.
Bastante abalada, Gypsy lamentou a perda precoce e reforçou que pretende preservar a memória do rapaz para a filha pequena, garantindo que a menina saiba o carinho que o pai sentia por ela. O caso segue sob apuração das autoridades norte-americanas.