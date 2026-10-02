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Ex-noivo de Gypsy Rose, jovem que inspirou a série 'The Act', morre aos 34 anos

Ken Urker foi achado morto no dia do aniversário; Gypsy acredita em overdose

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:06

Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker Crédito: Reprodução/Instagram

Ken Urker, ex-companheiro de Gypsy Rose Blanchard, foi encontrado morto dentro de casa na Louisiana (EUA), na última quinta-feira (1). A perda ocorreu justamente na data em que ele completava 34 anos de idade.

A polícia local foi acionada pela própria influenciadora após Ken parar de responder às mensagens enviadas para parabenizá-lo pelo aniversário. Equipes do Gabinete do Xerife de Lafourche chegaram ao imóvel por volta das 18h15 e já o encontraram sem sinais vitais sobre a cama.

Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker

Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard lamentou a morte do ex-noivo Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard lamentou a morte do ex-noivo Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy-Rose Blanchard é uma influenciadora que foi condenada pelo assassinato de sua mãe, Clauddine Blanchard por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard, Ken Urker e a filha por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard lamentou a morte do ex-noivo Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard lamentou a morte do ex-noivo Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard lamentou a morte do ex-noivo Ken Urker por Reprodução/Instagram
Gypsy Rose Blanchard lamentou a morte do ex-noivo Ken Urker por Reprodução/Instagram
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Gypsy Rose Blanchard e Ken Urker por Reprodução/Instagram

Apesar de a perícia oficial ainda apurar as circunstâncias do óbito, Gypsy declarou acreditar que Ken sofreu uma overdose, embora não saiba se o ato foi intencional. Ela relatou que o rapaz vinha passando por uma fase delicada de instabilidade emocional antes do ocorrido.

Gypsy associou o sofrimento do ex-parceiro ao ódio gratuito que ele recebia diariamente nas redes sociais, especialmente em fóruns do Reddit e no TikTok. Segundo ela, a perseguição causou forte impacto no bem-estar mental de Ken.

O relacionamento dos dois começou ainda durante os anos de detenção de Gypsy, condenada à época pela morte da mãe, Dee Dee Blanchard, drama retratado na série 'The Act'. Ken conheceu o caso por documentários e passou a trocar cartas com a jovem, vínculo que evoluiu para um noivado e gerou a filha Aurora.

Bastante abalada, Gypsy lamentou a perda precoce e reforçou que pretende preservar a memória do rapaz para a filha pequena, garantindo que a menina saiba o carinho que o pai sentia por ela. O caso segue sob apuração das autoridades norte-americanas.

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Gypsy Rose

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