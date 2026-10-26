A FILA ANDOU?

Ex-nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra estaria vivendo romance com filho de Faustão

Influenciadora esteve em festa de Halloween promovida por Rodrigo Silva

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:53

Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão, e com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica Crédito: Reprodução/Instagram

Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, voltou a movimentar as redes sociais após aparecer ao lado de Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão e Luciana Cardoso. Os dois estiveram juntos em uma festa de Halloween promovida pelo jovem no último sábado (24), em São Paulo, e uma foto em que aparecem abraçados despertou rumores de um possível romance.

Solteira desde o término com Benício, no ano passado, Duda, de 18 anos, compartilhou o registro com Rodrigo, também de 18, nas redes sociais. Para a festa, a influenciadora escolheu uma fantasia inspirada em Woody, personagem da franquia "Toy Story". Ela foi acompanhada da amiga Rafaella Justus, que se vestiu de Buzz Lightyear.

Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão 1 de 9

A proximidade entre Duda e Rodrigo chamou a atenção dos seguidores, que passaram a questionar se os dois estariam vivendo um affair. "Casal lindo. Eu amo ver você com ele", escreveu uma internauta. "Está namorando?", perguntou outra. "Casal mais lindo", comentou uma terceira. Uma seguidora ainda brincou: "Perdeu a guerra, Jon Vlogs?".

Segundo informações divulgadas pela página Condomínio Maria Fifi, os dois estariam vivendo um romance, mas ainda sem o rótulo de namoro. Antes da festa, Duda já havia sido vista conversando a sós com Rodrigo em outro evento, o que também despertou a curiosidade dos internautas.

Encontro com Jon Vlogs

Em setembro, Duda foi flagrada ao lado do influenciador Jon Vlogs em um shopping de luxo no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela afirmou que os dois estavam apenas "se conhecendo".

No mesmo fim de semana da festa de Halloween, Jon esteve em uma balada em Orlando, nos Estados Unidos, onde Ana Castela também estava. O influenciador e a cantora são apontados como um casal há alguns meses.