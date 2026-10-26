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Ex-nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra quebra silêncio sobre romance com filho caçula de Faustão

Influenciadora esteve em festa de Halloween promovida por Rodrigo Silva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:16

Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão
Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão Crédito: Reprodução/Instagram

Duda Guerra se pronunciou sobre os rumores de um possível romance com Rodrigo Silva, filho caçula de Fausto Silva, o Faustão. Uma foto dos dois abraçados durante uma festa de Halloween, realizada no último fim de semana, em São Paulo, movimentou as redes sociais e levantou especulações sobre um novo casal entre os jovens.

Ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora, porém, negou que exista um envolvimento amoroso com Rodrigo.

Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão

Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão por Reprodução/Instagram
Duda Guerra na festa de Halloween promovida por Rodrigo Silva por Reprodução/Instagram
Duda Guerra na festa de Halloween promovida por Rodrigo Silva por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão, e com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica por Reprodução/Instagram
Duda Guerra na festa de Halloween promovida por Rodrigo Silva por Reprodução/Instagram
Duda Guerra na festa de Halloween promovida por Rodrigo Silva por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Rafaella Justus são amigas por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Rafaella Justus são amigas por Reprodução/Instagram
Duda Guerra e Rafaella Justus são amigas por Reprodução/Instagram
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Duda Guerra e Rodrigo Silva, filho de Faustão por Reprodução/Instagram

"Eu fui a uma festa de Halloween organizada por ele e pelo João [Silva], e tiramos uma foto apenas. Somos amigos. Não comentei nada antes sobre o assunto porque não vi necessidade", afirmou, em conversa com a coluna de Lucas Pasin no Metrópoles.

Apesar da negativa, fontes ouvidas pela coluna disseram que os dois, ambos de 18 anos, estariam "se conhecendo melhor". Uma delas ainda comentou, em tom descontraído, que a expressão "affair" não combina com a linguagem dos jovens e que eles estariam deixando as coisas acontecerem.

Os rumores ganharam força após a página @condominiomariafifi, no Instagram, divulgar a informação sobre o possível romance. A publicação também relembrou que Duda havia dito, em uma entrevista semanas antes, que estava conhecendo Jon Vlogs.

Duda Guerra

Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
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Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
Duda Guerra por Reprodução/Instagram
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Duda Guerra por Reprodução/Instagram

A aproximação entre Duda e Rodrigo durante a festa de Halloween também chamou a atenção dos seguidores. Segundo relatos, os dois passaram boa parte do evento juntos e apareceram abraçados em uma foto. Nas redes sociais, fãs da influenciadora especularam sobre a possibilidade de a imagem ter sido publicada para despistar o público.

"Casal lindo! Amo ver você com ele. Casal chaveirinho", comentou uma seguidora. "Está namorando?", perguntou outra.

Duda está solteira desde maio de 2025. Para a festa, ela escolheu uma fantasia inspirada em Woody, personagem da animação Toy Story, enquanto Rafaella Justus, que a acompanhou no evento, se vestiu de Buzz Lightyear.

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