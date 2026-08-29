VIOLÊNCIA

Ex-nora de Chico Anysio consegue medida protetiva após relatar ameaças contra as filhas

Justiça determinou restrições à atual companheira de Rico Rondelli, incluindo proibição de contato e distância mínima da mãe e das crianças

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 22:17

Chico Anysio Crédito: Reprodução

Michele Ribeiro Felippe, ex-nora de Chico Anysio e ex-mulher de Rico Rondelli, conseguiu uma medida protetiva contra Andrea Fernandes Zarur, atual companheira do filho do humorista. A decisão ocorreu após relatos envolvendo ameaças e situações que teriam causado preocupação com a segurança das filhas de Michele e Rico.

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, Michele apresentou uma representação criminal contra Andrea e pediu que fossem investigadas possíveis práticas de ameaça, perseguição e constrangimento contra uma das filhas que teve com Rico.

Relembre momentos da carreira de Chico Anysio 1 de 15

Justiça impõe restrições

A medida protetiva teria sido concedida em agosto. Com a decisão, Andrea passou a ter que cumprir restrições que incluem manter uma distância mínima, não entrar em contato e não frequentar determinados espaços de uso comum das meninas e da mãe.

Ainda de acordo com a publicação, a atual companheira de Rico teria tentado conseguir informações sobre a rotina das menores junto à escola onde elas estudam. Ela também teria enviado mensagens para as crianças e para Michele, além de comparecer a uma atividade esportiva das meninas.

Os episódios teriam sido documentados e levados à Justiça. Diante dos relatos, Michele demonstrou preocupação com a segurança das filhas e conseguiu a intervenção judicial. A decisão, no entanto, é provisória e deverá passar por nova avaliação posteriormente.

Família de Chico Anysio também enfrentou perda recente

A família de Chico Anysio também passou recentemente pela morte de Duda Anysio, filho adotivo do humorista. Ele morreu no dia 1º de abril, e a notícia foi compartilhada publicamente por familiares.

Bruno Mazzeo publicou uma breve homenagem ao irmão: “Meu irmão Dudinha descansou. Vai jogar botão com papai em outro plano”.