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Ex-paquita Andréa Sorvetão se pronuncia após ser processada por Xuxa por dívida de apartamento: ‘Não tinha condição’

Xuxa teria disponibilizado o apartamento por meio de um contrato de comando assinado em janeiro de 2020

Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:36

Dívida no processo chegou a aproximadamente R$ 26 mil Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-paquita Andréa Sorvetão se pronunciou após ter sido processada pela apresentadora Xuxa Meneghel, por causa de dívidas relacionadas a um apartamento localizado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

Em pronunciamento nas redes sociais, Sorvetão explicou que teve conhecimento dos valores apenas em 2023 e tentou negociar o pagamento parcelado, na época em que seu marido, Conrado, enfrentava tratamento contra câncer.

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"Eu propus um acordo que daria para a gente pagar em 22 vezes. Ela não aceitou porque ela falou que no máximo aceitaria em 2 vezes. Eu realmente não tinha condição de pagar naquela época".

Sorvetão ainda disse que soube do processo por meio da imprensa. "Então, eu fiquei sabendo pela mídia no sábado, como todos. Eu acho que não tinha nem chegado à mesa do juiz e a imprensa soube primeiro. Meus advogados estão analisando diante de tudo, e o que se é devido tem que ser pago, né? Vamos aguardar!", disse em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Xuxa teria disponibilizado o apartamento por meio de um contrato de comando assinado em janeiro de 2020, com duração prevista de 48 horas, segundo a coluna Ancelmo Góis, de O Globo.