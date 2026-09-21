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Ex-paquita Andréa Sorvetão se pronuncia após ser processada por Xuxa por dívida de apartamento: ‘Não tinha condição’

Xuxa teria disponibilizado o apartamento por meio de um contrato de comando assinado em janeiro de 2020

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:36

Xuxa pede idenização de R$ 26 mil a Andréa Sorvetão
Dívida no processo chegou a aproximadamente R$ 26 mil Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-paquita Andréa Sorvetão se pronunciou após ter sido processada pela apresentadora Xuxa Meneghel, por causa de dívidas relacionadas a um apartamento localizado no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

Em pronunciamento nas redes sociais, Sorvetão explicou que teve conhecimento dos valores apenas em 2023 e tentou negociar o pagamento parcelado, na época em que seu marido, Conrado, enfrentava tratamento contra câncer.

Xuxa

Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
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Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel por Divulgação
Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas por Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação
Xuxa Meneghel por @bladmeneghel
Angélica e Xuxa inverteram os papéis no Domingão por Reprodução/TV Globo
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Xuxa Meneghel admite erros na música 'Brincar de índio' por Reprodução/Instagram
Xuxa por Redes sociais
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Xuxa e Ivete Sangalo por Redes sociais
Xuxa reclama de artistas que não se posicionam na política: 'não respeito mais' por (Divulgação)
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Ivete e Xuxa por Divulgação
Xuxa por reprpdução
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Angélica, Xuxa e Eliana causam no Criança Esperança por TV Globo
âXuxa, O DocumentÃ¡rioâ, sÃ©rie documental Original Globoplay, estreia hoje, dia 13 de julho, na plataforma por Blad Meneghel/Divulgação
Público tenta invadir área reservada na Fonte Nova, durante show de Xuxa em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
Xuxa, Senna, Galisteu por Quintino
Marlene Mattos e Xuxa Meneghel por Globoplay
Xuxa e Luciano Szafir por TV Globo
Marlene Mattos ‘infernizava’ namoro entre Xuxa e Ayrton Senna por YouTube
Xuxa e Marcelo Ribeiro por YouTube / Globoplay
Xuxa apresentou programa infantil na Globo por seis anos por Blad Meneghel/divulgação
Xuxa reencontrou pai no palco por Reprodução
Xuxa Meneghel expõe relação abusiva com Marlene Mattos por TV Globo
Xuxa comenta sobre ter perdido a virgindade por YouTube
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Xuxa por Reprodução

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Xuxa processa Andréa Sorvetão após dívida de apartamento

"Eu propus um acordo que daria para a gente pagar em 22 vezes. Ela não aceitou porque ela falou que no máximo aceitaria em 2 vezes. Eu realmente não tinha condição de pagar naquela época".

Sorvetão ainda disse que soube do processo por meio da imprensa. "Então, eu fiquei sabendo pela mídia no sábado, como todos. Eu acho que não tinha nem chegado à mesa do juiz e a imprensa soube primeiro. Meus advogados estão analisando diante de tudo, e o que se é devido tem que ser pago, né? Vamos aguardar!", disse em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Xuxa teria disponibilizado o apartamento por meio de um contrato de comando assinado em janeiro de 2020, com duração prevista de 48 horas, segundo a coluna Ancelmo Góis, de O Globo.

Segundo o processo, Sorvetão teria deixado o imóvel em 2021 sem quitar custos relacionados à propriedade como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, contas de luz e gás. Com a atualização dos valores, a dívida no processo chegou a aproximadamente R$ 26 mil.

Tags:

Xuxa Andréa Sorvetão Xuxa Meneghel

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