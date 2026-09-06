Ex-paquita, Bárbara Borges anuncia fim de namoro com Iran Malfitano: 'Problemas recorrentes'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08:50
A atriz Bárbara Borges usou as redes sociais neste sábado (5) para comunicar aos fãs o fim de seu relacionamento com o ator Iran Malfitano. Juntos desde 2023, após dividirem confinamento no reality show 'A Fazenda 14', os artistas já não moram mais na mesma casa e colocaram um ponto final no namoro há cerca de dois meses, pegando o público de surpresa com a notícia.
Bárbara Borges anunciou fim do relacionamento com Iran Malfitano
No comunicado oficial, Bárbara explicou que a decisão foi difícil e exigiu tempo de assimilação para ambos, pontuando que o desgaste foi motivado por problemas recorrentes que acabaram desgastando o vínculo amoroso ao longo do tempo. Apesar do término, a atriz fez questão de ressaltar a amizade de mais de duas décadas que os une desde antes do namoro, afirmando que esse laço será preservado. Até o momento, Iran Malfitano optou por não se manifestar publicamente sobre o assunto.
O romance entre os famosos ganhou força logo após o fim do programa, transformando uma amizade antiga em um relacionamento que acumulou milhares de seguidores e admiradores. Refletindo sobre o encerramento do ciclo em outra postagem com uma imagem simbólica de flores, Bárbara pontuou que nem tudo que se rompe termina de vez, encarando o momento delicado como uma oportunidade de florescimento.