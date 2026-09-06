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Ex-paquita, Bárbara Borges anuncia fim de namoro com Iran Malfitano: 'Problemas recorrentes'

Amigos de longa data, os atores engataram o romance após participarem de reality show

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08:50

Bárbara Borges e Iran Malfitano Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bárbara Borges usou as redes sociais neste sábado (5) para comunicar aos fãs o fim de seu relacionamento com o ator Iran Malfitano. Juntos desde 2023, após dividirem confinamento no reality show 'A Fazenda 14', os artistas já não moram mais na mesma casa e colocaram um ponto final no namoro há cerca de dois meses, pegando o público de surpresa com a notícia.

Bárbara Borges anunciou fim do relacionamento com Iran Malfitano 1 de 10

No comunicado oficial, Bárbara explicou que a decisão foi difícil e exigiu tempo de assimilação para ambos, pontuando que o desgaste foi motivado por problemas recorrentes que acabaram desgastando o vínculo amoroso ao longo do tempo. Apesar do término, a atriz fez questão de ressaltar a amizade de mais de duas décadas que os une desde antes do namoro, afirmando que esse laço será preservado. Até o momento, Iran Malfitano optou por não se manifestar publicamente sobre o assunto.