Ex-paquita comemora 21 anos de casamento com 'antes e depois' do casal; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:45
A ex-paquita Andrezza Cruz usou as redes sociais para comemorar 21 anos de casamento com o empresário Fernando Queiroz. Para marcar a data com os seguidores, a diretora da Globo compartilhou imagens comparando o início da relação com o momento atual do casal. Juntos, os dois são pais de Lucas, de 13 anos.
Ex-paquita, Andrezza Cruz resgata foto em aniversário de 21 anos de casamento
Aos 46 anos, Andrezza construiu uma trajetória de sucesso que vai muito além dos tempos em que brilhava ao lado de Xuxa Meneghel. Integrante da famosa geração de assistentes de palco conhecida como New Generation, lançada em 1995 após rigorosos testes, ela manteve os laços com a "Rainha dos Baixinhos" ao longo dos anos, chegando a integrar a equipe de trabalho na recente turnê comemorativa da artista.