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Ex-paquita comemora 21 anos de casamento com 'antes e depois' do casal; veja

Andrezza Cruz comemorou a data especial nas redes sociais ao lado do empresário Fernando Queiroz

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:45

A ex-paquita Andrezza Cruz e o marido há 21 anos Crédito: Reprodução/Instagram 

A ex-paquita Andrezza Cruz usou as redes sociais para comemorar 21 anos de casamento com o empresário Fernando Queiroz. Para marcar a data com os seguidores, a diretora da Globo compartilhou imagens comparando o início da relação com o momento atual do casal. Juntos, os dois são pais de Lucas, de 13 anos.

Ex-paquita, Andrezza Cruz resgata foto em aniversário de 21 anos de casamento

Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz há 21 anos por Reprodução/instagram
Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz por Reprodução/instagram
Ex-paquitas da Xuxa por Reprodução/Instagram
Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz e o filho por Reprodução/Instagram
Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz por Reprodução/Instagram
Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz no casamento por Reprodução/Instagram
Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz no casamento por Reprodução/Instagram
Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz no casamento por Reprodução/Instagram
Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz hoje e há 21 anos por Reprodução/Instagram
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Ex-paquita da Xuxa, Andrezza Cruz com o marido Fernando Queiroz há 21 anos por Reprodução/instagram

Aos 46 anos, Andrezza construiu uma trajetória de sucesso que vai muito além dos tempos em que brilhava ao lado de Xuxa Meneghel. Integrante da famosa geração de assistentes de palco conhecida como New Generation, lançada em 1995 após rigorosos testes, ela manteve os laços com a "Rainha dos Baixinhos" ao longo dos anos, chegando a integrar a equipe de trabalho na recente turnê comemorativa da artista.

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Ex-paquita da Xuxa Andrezza Cruz

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