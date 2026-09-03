MUDARAM MUITO?

Ex-paquita comemora 21 anos de casamento com 'antes e depois' do casal; veja

Andrezza Cruz comemorou a data especial nas redes sociais ao lado do empresário Fernando Queiroz

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:45

A ex-paquita Andrezza Cruz e o marido há 21 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-paquita Andrezza Cruz usou as redes sociais para comemorar 21 anos de casamento com o empresário Fernando Queiroz. Para marcar a data com os seguidores, a diretora da Globo compartilhou imagens comparando o início da relação com o momento atual do casal. Juntos, os dois são pais de Lucas, de 13 anos.

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