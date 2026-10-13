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Ex-participante de reality shows é morta a tiros aos 29 anos

Influenciadora participou de reality show como Real West Coast Baddies, RoomH8z e Young & Reckless

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:12

Mackayla Paige
Mackayla Paige Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e ex-participante de reality shows Mackayla Paige, conhecida como Kash, de 29 anos, morreu após ser baleada, na madrugada do último domingo (11).

Kash foi alvo de tiros em Oakland, na Califórnia (EUA). A influenciadora participou de reality shows como Real West Coast Baddies, RoomH8z e Young & Reckless.

Mackayla Paige

Influenciadora Mackayla Paige por Reproduçaõ | Redes Sociais
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Influenciadora Mackayla Paige por Reproduçaõ | Redes Sociais

Segundo o site TMZ, a polícia deteve uma mulher acusada de ser a autora dos disparos, mas o nome dela não foi divulgado e não há informações sobre a motivação do crime.

Autoridades informaram ainda ao site que receberam um chamado sobre disparos de arma de fogo por volta das 1h30 da manhã e encontraram uma mulher, Kash, ferida por um tiro. A influenciadora foi levada às pressas para um hospital, onde sua morte foi constatada.

Tags:

Luto Mackayla Paige

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