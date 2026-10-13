LUTO

Ex-participante de reality shows é morta a tiros aos 29 anos

Influenciadora participou de reality show como Real West Coast Baddies, RoomH8z e Young & Reckless

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:12

Mackayla Paige Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e ex-participante de reality shows Mackayla Paige, conhecida como Kash, de 29 anos, morreu após ser baleada, na madrugada do último domingo (11).

Kash foi alvo de tiros em Oakland, na Califórnia (EUA). A influenciadora participou de reality shows como Real West Coast Baddies, RoomH8z e Young & Reckless.

Mackayla Paige 1 de 5

Segundo o site TMZ, a polícia deteve uma mulher acusada de ser a autora dos disparos, mas o nome dela não foi divulgado e não há informações sobre a motivação do crime.