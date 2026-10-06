Ex-participante do 'American Idol' é condenado à prisão perpétua por matar esposa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:35
O cantor Caleb Flynn, de 40 anos, ex-participante da temporada de 2013 do reality show 'American Idol', recebeu a sentença de prisão perpétua nesta segunda-feira (5). Ele foi considerado culpado pelo assassinato da própria mulher, Ashley Flynn, de 37 anos, morta a tiros dentro do imóvel onde a família morava, no momento em que as filhas do casal dormiam no local.
Ex-'American Idol' é condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa
A decisão judicial determinou que o artista cumpra a pena sem qualquer direito a recorrer a liberdade condicional. O crime aconteceu em fevereiro, quando ele próprio tentou sustentar a versão de que a propriedade havia sido invadida por bandidos armados, história derrubada durante as apurações da polícia.
Além da acusação de homicídio qualificado, Flynn acabou condenado em outros oito crimes, somando 16 anos extras de detenção, nove anos por adulterar o cenário do assassinato e sete pelo uso indevido de arma de fogo.
Durante o processo, a promotoria apresentou evidências de que o pastor vivia um relacionamento extraconjugal fora do casamento. Entre os materiais anexados aos autos do processo constava até uma música composta pelo réu em homenagem à amante.
Na audiência, a juíza Jeannine Pratt classificou as atitudes de Caleb como hediondas, destacando que ele se aproveitou de sua influência na igreja local para tentar manipular as pessoas ao seu redor. Durante a sessão, o pai da vítima perdoou o ex-genro, mas fez questão de exigir que a Justiça aplicasse a pena máxima. Uma carta escrita pela filha de 12 anos do casal também foi lida, expondo o trauma deixado na família.
Apesar das provas apresentadas pela acusação, Flynn continuou sustentando que não cometeu o crime. Ele chorou perante o júri, admitiu ter sido infiel e ter feito comentários cruéis sobre a esposa em mensagens antigas, mas jurou inocência e prometeu recorrer até a última instância.