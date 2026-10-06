CRIME

Ex-participante do 'American Idol' é condenado à prisão perpétua por matar esposa

Caleb Flynn tentou simular invasão da casa enquanto as filhas dormiam

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:35

Ashley e Caleb Flynn Crédito: Reprodução/Facebook

O cantor Caleb Flynn, de 40 anos, ex-participante da temporada de 2013 do reality show 'American Idol', recebeu a sentença de prisão perpétua nesta segunda-feira (5). Ele foi considerado culpado pelo assassinato da própria mulher, Ashley Flynn, de 37 anos, morta a tiros dentro do imóvel onde a família morava, no momento em que as filhas do casal dormiam no local.

Ex-'American Idol' é condenado à prisão perpétua pelo assassinato da esposa 1 de 6

A decisão judicial determinou que o artista cumpra a pena sem qualquer direito a recorrer a liberdade condicional. O crime aconteceu em fevereiro, quando ele próprio tentou sustentar a versão de que a propriedade havia sido invadida por bandidos armados, história derrubada durante as apurações da polícia.

Além da acusação de homicídio qualificado, Flynn acabou condenado em outros oito crimes, somando 16 anos extras de detenção, nove anos por adulterar o cenário do assassinato e sete pelo uso indevido de arma de fogo.

One of the most heartbreaking courtroom moments I've ever watched. Former "American Idol" contestant and music pastor Caleb Flynn sobs as letters from his 10- and 12-year-old daughters are read at his sentencing for murdering their mother, Ashley. "Dear Daddy, I don't even know where to start. How could you do such a thing? I looked up to you. I loved you with all my heart." She calls her mom her "best friend" and "the perfect person," and says she misses her "so, so, so much." "You chose to kill the only mother I've ever had." His other daughter didn't call him Daddy. "Dear Caleb." "Did you even think about how much pain you would bring your own two daughters?" "You had the best life ever, and you decided to throw it away forever for a girl who was half your age." "And by the way, I don't plan on coming to see you." Both girls begged him to confess. Earlier, Flynn told the court: "I did not kill my wife." He was sentenced to life without parole. The jury didn't believe him. Neither do his daughters. — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) October 5, 2026

Durante o processo, a promotoria apresentou evidências de que o pastor vivia um relacionamento extraconjugal fora do casamento. Entre os materiais anexados aos autos do processo constava até uma música composta pelo réu em homenagem à amante.

Na audiência, a juíza Jeannine Pratt classificou as atitudes de Caleb como hediondas, destacando que ele se aproveitou de sua influência na igreja local para tentar manipular as pessoas ao seu redor. Durante a sessão, o pai da vítima perdoou o ex-genro, mas fez questão de exigir que a Justiça aplicasse a pena máxima. Uma carta escrita pela filha de 12 anos do casal também foi lida, expondo o trauma deixado na família.