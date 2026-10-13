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Ex-participante do ‘Big Brother’ morre aos 46 anos

Participante da oitava temporada do reality em 2007, Amber teve a causa da morte registrada como pendente pelas autoridades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:56

Amber Siyavus
Amber Siyavus, participante do ‘Big Brother’ dos Estados Unidos em 2007, morreu aos 46 anos Crédito: Reprodução/X/@CBSBigBrother

A ex-participante do reality show ‘Big Brother’ dos Estados Unidos, Amber Siyavus, morreu aos 46 anos, na última sexta-feira (9). A informação foi divulgada pelo site TMZ. Até o momento, a causa da morte não foi esclarecida pelas autoridades.

Amber ficou conhecida ao integrar a oitava temporada do programa, exibida em 2007. Durante a competição, chamou a atenção pelas reações emocionais e pelos episódios de choro, que lhe renderam o apelido de “Whamber”, uma combinação de seu nome com uma expressão em inglês associada a reclamações e lamúrias. Ela terminou a edição na sétima colocação.

Amber Siyavus

Amber Siyavus, participante do ‘Big Brother’ dos Estados Unidos em 2007, morreu aos 46 anos por Reprodução/X/@CBSBigBrother
Amber Siyavus, participante do ‘Big Brother’ dos Estados Unidos em 2007, morreu aos 46 anos por Reprodução/X/@CBSBigBrother
Amber Siyavus, participante do ‘Big Brother’ dos Estados Unidos em 2007, morreu aos 46 anos por Reprodução/X/@CBSBigBrother
Amber Siyavus, participante do ‘Big Brother’ dos Estados Unidos em 2007, morreu aos 46 anos por Reprodução/X/@CBSBigBrother
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Amber Siyavus, participante do ‘Big Brother’ dos Estados Unidos em 2007, morreu aos 46 anos por Reprodução/X/@CBSBigBrother

No reality, a participante também criou vínculos com outros confinados, entre eles Jameka Cameron e Dustin Erikstrup. Sua passagem pelo programa fez com que se tornasse um dos nomes lembrados daquela temporada.

Perda da filha

A vida de Amber também foi marcada por uma tragédia familiar. Em janeiro de 2018, sua filha, Lexi Tomcavage, morreu aos 18 anos. O caso foi investigado pelas autoridades como suicídio.

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, os registros do Instituto Médico-Legal do Condado de Clark, em Nevada, indicavam que a causa da morte de Amber permanecia pendente. Até a publicação das primeiras notícias, familiares não haviam se manifestado publicamente sobre o falecimento.

Amber participou do Big Brother 8 em 2007, edição que teve Dick Donato como vencedor.

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