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Ex-participantes do MasterChef retornam para edição Profissionais

Nova temporada estreia na  Band dia 6 de outubro, às 22h30

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 20:09

Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão
Nova temporada do MasterChef Brasil terá disputa intensa e premiação milionária para o campeão Crédito: Renato Pizzutto/Band

A nova temporada do MasterChef Profissionais contará com um elenco inédito de 18 participantes, divididos entre nove cozinheiros anônimos e nove veteranos que já passaram pelo MasterChef Amadores e Confeitaria. A estreia acontece no dia 6 de outubro, às 22h30, na tela da Band, logo após a conclusão da 13ª temporada do MasterChef Amadores.

Entre os veteranos já confirmados estão Léo Santos, Hugo Merchan, Fernanda Oliveira, Léo Salles e Helena Furtado.

Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça retornam como jurados do reality show culinário.

Ex-participantes do MasterChef retornam para edição Profissionais

Léo Santos por Reprodução/Instagram
Hugo Merchan por Reprodução/Instagram
Fernanda Oliveira por Reprodução/Instagram
Léo Salles por Reprodução/Instagram
Helena Furtado por Reprodução/Instagram
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Léo Santos por Reprodução/Instagram

Saiba mais sobre os participantes confirmados:

Léo Santos participou da 4ª edição do MasterChef Amadores. Natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, ficou marcado por sua habilidade de cozinhar com poucos ingredientes e é lembrado por muitos fãs como um dos nomes injustiçados da sua temporada. Hoje, comanda a Indecente Confeitaria.

Outro nome é Hugo Merchan, que participou da 5ª temporada e foi vice-campeão da edição. Atualmente, tem 33 anos e é formado como bartender.

Já Fernanda Oliveira é de uma edição mais recente. Ela foi vice-campeã da 9ª temporada do Amadores e retorna após consolidar sua carreira profissional, atuando atualmente como sous-chef e liderando cozinhas em restaurantes de prestígio.

Também haverá um campeão na disputa: Léo Salles, vencedor da 2ª temporada do MasterChef Confeitaria, que tem passagens anteriores pelo programa como convidado e traz toda a sua técnica refinada para a competição.

A última participante divulgada até o momento foi Helena Furtado, da 8ª temporada do Amadores. Em 2021, era uma das grandes favoritas do público. Atualmente, concilia a carreira gastronômica com o trabalho como influenciadora digital, com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.

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