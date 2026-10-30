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Ex-pastor foi expulso da casa de cantor famoso após escândalo de traição; amizade acabou

Carl Lentz, que já foi amigo próximo do cantor, revelou em livro que precisou deixar o imóvel com a esposa e os três filhos após escândalo de infidelidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:59

Carl Lentz
Carl Lentz Crédito: Reprodução

Uma amizade que chegou a ser tão próxima a ponto de Justin Bieber morar na casa de um pastor terminou em meio a um escândalo de traição. Carl Lentz, ex-líder da igreja Hillsong, revelou que ele, a esposa e os três filhos tiveram apenas 24 horas para deixar um apartamento do cantor e de Hailey Bieber, em Nova York, após a descoberta de sua infidelidade, em 2020.

O episódio foi relatado no livro "Overcoming Infidelity: 10 Conversations to Help You Heal the Hurt" (Superando a infidelidade: 10 conversas para ajudar a curar a ferida, em tradução livre), escrito por Carl e sua mulher, Laura Lentz. Trechos da obra foram divulgados pelo jornal britânico Daily Mail na quinta-feira (29).

Carl Lentz

Carl Lentz por Reprodução
Carl Lentz por Reprodução
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Carl Lentz por Reprodução

Segundo o casal, Justin e Hailey haviam oferecido o apartamento para que a família permanecesse temporariamente enquanto procurava uma nova residência. Na época, os Lentz tinham deixado a casa onde viviam em Nova Jersey e planejavam se mudar para o Brooklyn.

"Estávamos planejando uma possível mudança para o Brooklyn há meses. Quando contamos a Justin e Hailey que pretendíamos avaliar com calma onde poderíamos morar em seguida, eles generosamente nos convidaram para usar o apartamento deles pelo tempo que fosse necessário", escreveram.

A situação mudou quando a imprensa começou a divulgar notícias sobre o envolvimento extraconjugal de Carl. Laura afirmou que desconhecia a traição do marido com uma mulher que vivia no Brooklyn.

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Em meio à repercussão, a família recebeu uma ligação da equipe de Justin Bieber informando que deveria desocupar o imóvel no prazo de um dia. "Foi alguém da equipe de Justin ligando para dizer que precisávamos sair do apartamento dele e de Hailey nas próximas 24 horas. Empacotamos nossas coisas às pressas e as colocamos em um caminhão de mudança alugado", relembrou Laura.

Carl descreveu a situação como um golpe especialmente doloroso, já que enfrentava as consequências pessoais e profissionais da infidelidade. O religioso havia sido demitido da Hillsong Church, em Manhattan, por "falhas morais".

"Eu merecia ser colocado na rua, mas senti que Laura e as crianças eram apenas vítimas inocentes, sofrendo mais uma vez por causa dos meus pecados", escreveu.

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O ex-pastor reconheceu que suas atitudes também prejudicaram a relação com o cantor. Segundo ele, a amizade entre as famílias foi destruída porque Justin e Hailey acabaram envolvidos indiretamente na repercussão do escândalo.

Carl classificou a situação como um "pesadelo de relações públicas que eles nunca pediram".

A relação entre Justin Bieber e o ex-pastor havia começado anos antes, quando o artista passou a frequentar a igreja Hillsong. Os dois desenvolveram uma amizade próxima, e, em 2014, o cantor chegou a morar temporariamente com a família Lentz, em Nova Jersey.

"Houve um período em que ele simplesmente precisava sair da rotina, da sua vida normal, e morou conosco", contou Carl.

A proximidade também fez com que o religioso fosse convidado para o casamento de Justin e Hailey, realizado em 2018.

Depois do escândalo, porém, a relação se rompeu. Em 2020, Justin e Hailey deixaram de seguir Carl e Laura nas redes sociais.

No livro, o ex-pastor também revelou que vários amigos se afastaram durante a crise. Uma das poucas pessoas que ofereceram ajuda foi o ator e produtor Tyler Perry, que disponibilizou sua mansão em Manhattan Beach, na Califórnia, para a família.

Carl e Laura são pais de Ava, de 22 anos, Charlie, de 20, e Roman, de 17. Apesar das dificuldades enfrentadas, o casal permaneceu junto e decidiu compartilhar a experiência em uma obra sobre infidelidade, perdão e reconstrução do casamento.

Justin Bieber não comentou publicamente as revelações feitas no livro.

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