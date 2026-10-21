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Ex-RBD, Alfonso Herrera passa por cirurgia no joelho e compartilha registros no hospital

Ator da versão mexicana de “Rebelde” passou pelo procedimento cirúrgico pela terceira vez e preocupou seguidores

Kamila Macedo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 19:49

Alfonso Herrera publica fotos no hospital após passar por cirurgia no joelho Crédito: Reprodução/Instagram

Alfonso Herrera, eterno Miguel Arango da versão mexicana de “Rebelde” (2004), publicou uma série de registros nesta quarta-feira (21) em que aparece hospitalizado. O ator passou por uma cirurgia no joelho, sendo a terceira vez em que é submetido ao procedimento.

Na sequência de fotos, além de exibir parte de sua recuperação, ele compartilhou momentos dos seus últimos dias participando de eventos. “Outubro, nunca mude. Você vale 1000”, brincou na legenda.

Alfonso Herrera publica registros no hospital após cirurgia 1 de 4

As fotos no hospital geraram preocupação entre os seguidores do artista. Nos comentários, mensagens desejando “boa recuperação” e “fique bem” foram deixadas em grande quantidade pelos fãs.

Poncho, como é carinhosamente chamado pelo público, esteve no Brasil há poucos dias. Ele compareceu à Festa MASP, em São Paulo, a convite da grife Gucci.